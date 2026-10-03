Thu nhập của Trấn Thành

Trấn Thành hiện là một trong những tên tuổi quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất Vbiz. Anh được khán giả ưu ái gọi là "MC quốc dân" nhờ lối dẫn dắt khéo léo, hài hước và khả năng làm chủ sân khấu thông minh. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn là một diễn viên thực lực với nét diễn đa dạng từ hài hước, châm biếm đến những vai đòi hỏi tâm lý phức tạp, trước khi thành công trong vai trò đạo diễn như hiện tại.

Trấn Thành hiện là một trong những tên tuổi quyền lực nhất Vbiz

Bắt đầu sự nghiệp làm diễn viên truyền hình từ năm 2006, Trấn Thành ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua hàng loạt tác phẩm như Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Phía Sau Ánh Bình Minh, Chuyện Tình Làng Hoa, Giấc Mơ Cỏ May... Sau những năm liên tục đóng phim chăm chỉ, Những Thiên Thần Nhanh Nhạy năm 2013 là bộ phim truyền hình cuối cùng cho đến hiện tại mà anh tham gia. Ngoài ra, Trấn Thành cũng tham gia lồng tiếng phim hay đóng và đạo diễn web-drama, nổi bật nhất trong đó là Hẻm Cụt.

Giấc Mơ Cỏ May

Hẻm Cụt

Sự nghiệp đóng phim của Trấn Thành phát triển mạnh hơn ở mảng điện ảnh. Năm 2010, vai diễn đầu tiên của nam diễn viên là trong phim Công Cúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng. Từ năm 2012 đến 2019, Trấn Thành đều đặn xuất hiện trên màn ảnh rộng qua các phim như Bệnh Viện Ma, Hai Lúa, Nắng, Trạng Quỳnh... Đặc biệt, vai diễn Trọng Thoại trong bộ phim điện ảnh Cua Lại Vợ Bầu đã giúp Trấn Thành khẳng định bước chuyển mình trong diễn xuất. Sau đó là chuỗi phim làm nên danh xưng đạo diễn trăm tỷ mà Trấn Thành làm đạo diễn và tham gia diễn xuất, như Bố Già, Nhà Bà Nữ, MAI, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!...

Trạng Quỳnh

Bệnh Viện Ma Dù hiện tại, Trấn Thành là "ông hoàng showbiz" nhưng anh cũng bắt đầu sự nghiệp từ con số 0. Trong một chương trình gần đây, Trấn Thành chia sẻ cách đây khoảng 20 năm, khi tên tuổi vừa bắt đầu được khán giả biết đến, anh nhận show diễn tỉnh với mức giá khá khiêm tốn là 1,5 triệu đồng/show. Anh tự nhận đây là mức báo giá "rất bèo" so với các đồng nghiệp cùng thời. Thế nên anh rất bất ngờ khi một nhãn hàng quyết định ký hợp đồng liên tiếp 10 show tại các tỉnh, giúp anh nhận số tiền 15 triệu đồng - một khoản tài sản khổng lồ đối với nam nghệ sĩ vào thời điểm đó.

Trấn Thành nhớ lại khoảnh khắc nhận số tiền ứng trước 7,5 triệu đồng: "Tôi cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi vừa cầm tiền chạy xe mà nước mắt cứ chảy ra". Khoản thù lao lớn này không chỉ giúp trang trải cuộc sống mà còn thỏa mãn đam mê nước hoa từ nhỏ của anh. Ngay trên đường chạy xe về, anh đã chi hơn 2 triệu đồng để sở hữu một chai nước hoa Chanel. Sự bộc phát này được Trấn Thành ví von là "máu nghệ sĩ", đã mê cái gì là phải làm bằng được.

Lấn sân sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim, với 5 tác phẩm điện ảnh ra mắt vào các mùa phim Tết, Trấn Thành là "đạo diễn 2.200 tỷ đồng" đầu tiên của Việt Nam. Tổng doanh thu từ các bộ phim của anh đạt con số ấn tượng 2.234 tỷ đồng, cụ thể bao gồm: Bố Già (427 tỷ đồng), Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (383 tỷ đồng). Con số nghìn tỷ này khiến không ít khán giả tò mò về số tiền thực tế mà Trấn Thành có thể "bỏ túi".

Nhà Bà Nữ

Theo các chuyên gia trong ngành, dòng tiền của một bộ phim khi ra rạp sẽ được khấu trừ theo công thức cơ bản: Doanh thu trừ tỷ lệ ăn chia nhà rạp (thường giữ 50-55%), trừ phí phát hành (8-10%), trừ chi phí sản xuất và truyền thông, trừ thuế và phần chia cho các cổ đông đồng sản xuất. Dựa trên số liệu ước tính, tổng kinh phí sản xuất cho cả 5 bộ phim của Trấn Thành rơi vào khoảng 209 tỷ đồng (trong đó Bố Già khoảng 20 tỷ, Nhà Bà Nữ 35 tỷ, Mai 50 tỷ, Bộ Tứ Báo Thủ 50 tỷ và Thỏ Ơi!! khoảng 54 tỷ).

MAI là bộ phim doanh thu cao nhất mà Trấn Thành làm đạo diễn Sau khi áp dụng công thức chiết khấu trung bình, nhà rạp giữ lại khoảng 52% doanh thu, số tiền còn lại là 1.072 tỷ đồng. Trừ tiếp phí phát hành (khoảng 9%) cũng như khấu trừ chi phí sản xuất, truyền thông, số tiền lợi nhuận mà Trấn Thành mang về ước tính 760 tỷ đồng. Dù con số này mới chỉ là ước lượng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân và tỷ lệ ăn chia với các nhà đầu tư khác nếu có), nhưng đây vẫn là một khoản lợi nhuận khổng lồ, là niềm mơ ước của bất kỳ nhà sản xuất phim nào tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian này, nam đạo diễn - diễn viên đang chuẩn bị cho EM - tác phẩm hứa hẹn sẽ tiếp tục càn quét phòng vé vào mùa phim Tết 2027. Dự án mới này được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích doanh thu ấn tượng của "vua phòng vé" Trấn Thành. Bên cạnh đó, sắp tới anh cũng góp mặt trong bom tấn cổ trang Hàn Quốc The Sword: Rebirth of the Red Wolf cùng Park Bo Gum, Kim Han Min, Tiết Nhân Quý...