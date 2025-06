Thu nhập của tôi cao gấp 7 lần vợ nhưng cô ấy vẫn đòi chia việc nhà

Tôi và vợ quen nhau từ thời đại học, yêu nhau suốt 8 năm trước khi về chung một nhà. Ngày chuẩn bị cưới, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng yêu nhau lâu vậy, thấu hiểu nhau đến thế, chắc chắn khi có điều kiện kinh tế tốt hơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc và bình yên. Nhưng cuộc sống hôn nhân hóa ra có những khúc mắc mà trước khi bước vào, chẳng ai lường trước được.

Ngày mới ra trường, lương vợ tôi chỉ khoảng 8 triệu đồng, lương của tôi cao hơn chút là 12 triệu đồng. Tôi vẫn còn nhớ câu nói đùa của vợ khi ấy: “Lương cao hơn người ta có 4 triệu mà đã loe ngoe”. Khi nghe câu ấy, lòng tôi có chút chạnh lòng, nhưng cũng vì thế mà càng có động lực cố gắng. Hơn nữa tôi cũng biết, cuộc sống gia đình đòi hỏi nền tảng vững về tài chính, sau này còn phải sinh con, nuôi con...

Suốt hơn 12 năm qua, tôi miệt mài làm việc, không ngừng đầu tư học hỏi, đến nay thu nhập lên hơn 70 triệu đồng/tháng. Ngoài việc chính ở công ty, tôi còn nhận làm "outsource" cho vài đơn vị khác nữa, sẵn sàng "cày như điên" để có tiền.

Tôi chẳng tiếc gì cho vợ con. Biết mình không có thời gian đỡ đần vợ việc nhà cửa, con cái, tôi thuê giúp việc ở cùng để cô ấy đỡ vất vả, có thời gian nhiều hơn cho bản thân. Mỗi tháng tôi đưa vợ hầu hết số tiền kiếm được, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu cá nhân hoặc xử lý việc cần.

Lương của vợ tôi đến giờ vẫn dao động từ 8 đến 10 triệu đồng. Vợ tôi làm công việc hành chính, sáng 8h mới vào làm, chiều 17h đã về. Việc nhà cô ấy cũng không vất vả vì đã có giúp việc, những khi giúp việc nghỉ thì thường có ông bà nội ngoại hỗ trợ. Nhiều người bảo vợ tôi sướng vì có chồng yêu thương, gia đình kinh tế ổn định, công việc nhàn, con cái ngoan. Điều tôi không thể ngờ là vợ không cảm thấy như vậy.

Ngày nào vợ tôi cũng ở trạng thái mệt mỏi, than thở áp lực, hết kêu công việc mệt lại than thân trách phận: “Em mà lấy người khác chắc đã khác rồi”. Tôi biết cô ấy so sánh với những bạn bè, đồng nghiệp lấy được chồng giàu hoặc bản thân giỏi kiếm tiền, thường dùng quần áo, túi xách hàng hiệu, đi du lịch ở resort 5 sao. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng vì tôi tuy không giỏi giang nhưng cũng cố hết sức, hơn nữa hai đứa cũng xứng đôi chứ đâu phải tôi đũa mốc chòi mâm son gì.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nếu tôi phản ứng, cô ấy sẽ nhắc chuyện mang nặng đẻ đau, rằng sau khi sinh con sức khỏe sa sút, bận con cái nên không thể phát triển sự nghiệp, chồng thì chẳng bao giờ động chân động tay đến việc nhà hay chăm con, dạy con học...

Tôi có góp ý rằng nếu thấy quá áp lực, vợ hãy tạm thời nghỉ việc ở nhà để có thời gian thư giãn, chăm lo cho sức khỏe, nhưng cô ấy từ chối ngay: “Ở nhà suốt ngày với bố mẹ chồng, không được diện đồ đẹp đi làm, bạn bè cũng chẳng còn ai để gặp; lại còn phải làm đủ thứ việc không tên mà vẫn mang tiếng ăn bám chồng".

Vợ tôi nói cứ như cô ấy rất áp lực khi sống cùng bố mẹ chồng nhưng thật ra việc được sống cùng bố mẹ tôi từ ngày về làm dâu là may mắn của cô ấy. Bố mẹ tôi cực kỳ tâm lý, không hề xét nét con dâu bất cứ chuyện gì. Ông bà đều là công chức về hưu, lương hưu khá cao, không chỉ đóng góp sinh hoạt phí hàng tháng mà còn thường xuyên cho con dâu tiền để lo cho cháu.

Muốn vợ hết stress, tôi khuyên cô ấy nên tham gia các hoạt động khác để giao lưu, mở rộng mối quan hệ như đi workshop, tập gym, yoga nhưng cô ấy chỉ đi được dăm bữa lại bỏ dở vì "không có đồng bọn hợp cạ". Có hôm cô ấy nổi hứng rủ tôi đi học lớp dancesport cho người mới bắt đầu, nhưng tôi đi làm đã có quá mệt mỏi, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi, không đủ sức tham gia. Cô ấy lại giận, tỏ ra thất vọng và trách móc.

Mỗi lần quá nhiều việc không về kịp bữa tối, tôi lại bị vợ cằn nhằn, hỏi "anh chán cái mặt em lắm rồi nên không muốn về à", hoặc truy hỏi tôi đi với ai. Tôi bất lực gắt lên: "Em vừa đòi anh kiếm nhiều tiền như chồng nhà người ta vừa về sớm đúng giờ hành chính, giết anh ra à?". Vợ tôi im nhưng mặt đầy ấm ức, cứ như cô ấy là người vợ nhẫn nhịn ông chồng bạo hành vậy, sau đó thì viết "tút" than thở ẩn ý trên mạng, rất mệt mỏi.

Một việc nữa mà vợ tôi suốt ngày than mệt và tị nạnh với chồng là dạy con học. Cô ấy nói con khó bảo, mẹ dạy không tập trung, làm bài sai lại hay phản ứng. Tôi đề nghị thuê gia sư cho con thì cô ấy không chịu, nói bậc tiểu học kiến thức đơn giản, cô ất dạy được. Vợ dạy con thì nhà cửa ầm ĩ, cô ấy nhìn thấy tôi là gây chiến, nói nhà người ta thì kèm con học là việc của cha, còn cô ấy một mình cáng đáng mọi thứ... Rồi vợ dứt khoát đòi chia đôi việc nhà, giờ giấc của tôi không hợp làm việc khác nên phải nhận việc kèm con học vào buổi tối.

Biết nói gì vợ cũng không nghe nên tôi đành đồng ý. Do thời gian của mỗi người có hạn nên tôi đành giảm công việc để ở bên con, trực tiếp dạy con học. Tôi không hay nổi cáu như vợ, cách hướng dẫn cũng mạch lạc dễ hiểu nên con tôi rất hợp tác, tiến bộ khá nhanh. Việc nhận trách nhiệm dạy con học cũng giúp hai bố con có thời gian bên nhau nhiều hơn, tôi cảm thấy cũng rất ấm áp và xứng đáng.

Cứ nghĩ vấn đề vợ đưa ra đã được giải quyết thì gia đình sẽ êm ấm, nhưng không phải. Được gần 2 tháng thì vợ tôi lại mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia khi thu nhập tôi đưa cho cô ấy giảm đi cả chục triệu đồng. Tôi giải thích là vì bận kèm con học nên không có nhiều thời gian làm thêm, nhưng chẳng ăn thua. Cô ấy một mực bảo chẳng qua anh bớt nhậu đêm thôi chứ công việc vẫn thế, rồi than thở bây giờ vật giá tăng cao, con càng lớn càng có nhiều khoản phải chi, 60-70 triệu đồng mỗi tháng chỉ đủ các chi phí, không để dành được mấy thì tương lai thế nào...

Lâu nay nếu đấu võ mồm thì tôi không thắng nổi vợ, vì cô ấy không cần lý lẽ và luôn lấn át vì to mồm và lắm lời. Vì thế tôi chỉ biết thở dài vì quá mệt mỏi và bất lực. Tôi tự hỏi có phải mình chiều vợ quá nên cô ấy được nước lấn tới? Hay tôi làm chưa đủ tốt? Có phải hơn chục năm qua vì cố kiếm tiền mà tôi đã vô tình tạo ra khoảng cách khiến vợ cảm thấy mình thua thiệt? Tôi nghĩ mãi không ra.

Có ai từng ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho lời khuyên, liệu có cách nào để "trị" người vợ vô lý, lấy lại không khí hòa thuận trong gia đình?

Tư vấn của độc giả, xin gửi vào box bình luận bên dưới.