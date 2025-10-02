Duy Mạnh được vợ tặng vòng tay gần 200 triệu, tiểu thư Quỳnh Anh gây chú ý với mặt mộc ở nhà chồng

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh vừa đón sinh nhật trong không khí vô cùng ấm áp bên gia đình. Bữa tiệc giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười với sự góp mặt của đông đủ người thân, con cháu, khiến nhiều fan không khỏi xuýt xoa trước tình cảm gắn bó của gia đình cầu thủ nổi tiếng.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong dịp này chính là món quà sinh nhật mà Quỳnh Anh - bà xã của Duy Mạnh - chuẩn bị cho chồng, một chiếc vòng tay Cartier Juste Un Clou vàng 18K, có giá khoảng 200 triệu đồng.

Chiếc vòng hàng hiệu với thiết kế đinh uốn cong - biểu tượng cho sự cá tính và sang trọng - nhanh chóng gây chú ý khi được Duy Mạnh khoe trên mạng xã hội. Ngay lập tức, netizen đã rôm rả bình luận: "Quà sinh nhật của chồng nhưng vợ chắc là người đeo nhiều hơn", "Anh Mạnh chắc cũng ngại đeo vòng, thôi để Quỳnh Anh đeo cho hợp", "Quà đôi trá hình là đây chứ đâu"...

Duy Mạnh nhận quà sinh nhật từ Quỳnh Anh và các con

Chiếc vòng giá khoảng 200 triệu được Duy Mạnh đeo luôn vào tay

Quỳnh Anh giản dị khi ở nhà chồng

Trong loạt ảnh tại buổi tiệc, Quỳnh Anh cũng khiến nhiều người chú ý. Không còn diện đồ sang chảnh, trang điểm cầu kỳ như khi xuất hiện trước công chúng, cô nàng chọn chiếc váy hoa dáng suông, buộc tóc gọn gàng phía sau. Dù mộc mạc, bà xã Duy Mạnh vẫn toát lên vẻ hiền dịu, thân thiện, chuẩn dâu hiền khi ở bên gia đình chồng.

Hình ảnh Quỳnh Anh rạng rỡ, đứng cạnh Duy Mạnh giữa dàn người thân đông đủ đã nhận được nhiều lời khen. Fan cho rằng đây mới chính là khoảnh khắc đẹp nhất: "Sang chảnh thì ai cũng thấy rồi, nhưng khi giản dị mà vẫn xinh, vẫn duyên dáng thì mới thật sự đáng ngưỡng mộ". Ngoài ra, những hình ảnh này cũng xoá đi tin đồn bà xã Duy Mạnh trọng ngoại hơn nội, xa cách gia đình chồng.

Không khí ấm cúng của bữa tiệc, cùng sự quan tâm tinh tế của Quỳnh Anh dành cho chồng, một lần nữa cho thấy tổ ấm của cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào và hạnh phúc. Và câu hỏi "Chiếc vòng Cartier gần 200 triệu này cuối cùng ai sẽ là người đeo?" có lẽ chỉ chính chủ mới biết, nhưng với fan, điều đáng nhớ nhất vẫn là nụ cười của cả hai trong ngày đặc biệt này.