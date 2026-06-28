Thu nhập chỉ hơn 20 triệu đồng/tháng, cặp vợ chồng vẫn tích lũy gần 700 triệu đồng sau 4 năm nhờ một nguyên tắc đơn giản

Nhiều người cho rằng muốn có khoản tích lũy lớn thì phải sở hữu mức thu nhập cao. Thế nhưng câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ ở Hồ Nam, Trung Quốc với tổng thu nhập chỉ khoảng 6.500 nhân dân tệ/tháng (tương đương hơn 23 triệu đồng) lại cho thấy điều ngược lại.

Trong vòng 4 năm, họ đã tích lũy được 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng). Điều đáng nói là cả hai không làm việc trong những ngành nghề có thu nhập nổi bật, cũng không có khoản đầu tư sinh lời đột biến. Thành quả này đến từ một nguyên tắc đơn giản: luôn ưu tiên tiết kiệm trước khi nghĩ đến chi tiêu.

Tiết kiệm gần 700 triệu đồng với mức lương bình thường

Theo chia sẻ, người vợ có thu nhập khoảng 2.500 nhân dân tệ/tháng, người chồng khoảng 4.000 nhân dân tệ/tháng. Tổng thu nhập của cả gia đình là 6.500 nhân dân tệ mỗi tháng.

Tính trong 4 năm, tổng số tiền họ kiếm được là 312.000 nhân dân tệ. Trong đó, 200.000 nhân dân tệ được giữ lại dưới dạng tiết kiệm, đồng nghĩa với việc tổng chi tiêu của hai người trong suốt 4 năm chỉ khoảng 112.000 nhân dân tệ.

Bình quân mỗi tháng, cả gia đình chi khoảng 2.333 nhân dân tệ, tương đương hơn 8 triệu đồng. Chia đều cho hai người, mỗi người chỉ tiêu khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng.

Con số này không quá thấp đến mức không thể sống được, nhưng đòi hỏi sự kỷ luật rất lớn trong thời gian dài. Điều khó nhất không phải là thắt chặt chi tiêu trong một vài tháng, mà là duy trì lối sống đó suốt nhiều năm.

Cú sốc 3 ngày không còn tiền trong túi

Chia sẻ về hành trình hình thành thói quen tiết kiệm, một blogger tài chính cho biết cô từng trải qua cảm giác hết sạch tiền khi mới đi làm.

Năm đầu tiên đi làm, mức lương của cô chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ/tháng. Mỗi tháng nhận lương, cô đều gửi một phần cho gia đình, phần còn lại gần như chi tiêu hết.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi công ty bất ngờ trả lương chậm vài ngày.

Trong khoảng thời gian đó, cô chỉ còn lại rất ít tiền trong người và phải vay đồng nghiệp một khoản nhỏ để trang trải sinh hoạt. Trải nghiệm này khiến cô nhận ra rằng cảm giác không có tiền dự phòng đáng sợ hơn nhiều so với việc phải từ bỏ một vài món đồ mình thích.

Từ đó, nguyên tắc quản lý tiền bạc của cô thay đổi hoàn toàn: ngay khi nhận lương, phải dành tiền cho tiết kiệm trước, sau đó mới tính đến chuyện chi tiêu.

Sai lầm phổ biến của nhiều người trẻ

Không ít người có thu nhập khá nhưng cuối tháng vẫn không còn đồng nào trong tài khoản.

Nguyên nhân thường không nằm ở mức lương thấp mà ở việc sử dụng công thức ngược:

Thu nhập – Chi tiêu = Tiết kiệm

Khi áp dụng cách này, phần tiết kiệm luôn là khoản còn lại cuối cùng và thường bằng 0.

Trong khi đó, những người có khả năng tích lũy lâu dài thường áp dụng công thức:

Thu nhập – Tiết kiệm = Chi tiêu

Nghĩa là ngay khi lương về tài khoản, một phần tiền sẽ được chuyển sang quỹ tiết kiệm hoặc đầu tư. Phần còn lại mới dùng cho các nhu cầu hàng ngày.

Chính sự khác biệt nhỏ này đã tạo nên khoảng cách rất lớn sau nhiều năm.

Tiết kiệm không giúp giàu nhanh nhưng giúp tạo cảm giác an toàn

Nhiều người cho rằng tiết kiệm là việc nhàm chán vì không mang lại kết quả tức thì.

Thực tế, tiết kiệm hiếm khi giúp một người giàu lên chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, đây lại là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng sự ổn định tài chính.

Một quỹ dự phòng đủ lớn có thể giúp một gia đình vượt qua những biến cố như mất việc, bệnh tật, sửa chữa nhà cửa hoặc các khoản chi bất ngờ mà không phải vay nợ.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tài chính cá nhân luôn khuyến nghị người trẻ nên bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt. Khi còn trẻ, khả năng tạo thu nhập cao hơn, trách nhiệm tài chính chưa quá nặng nề và thời gian tích lũy còn dài.

Cách phân bổ thu nhập được nhiều người áp dụng

Sau nhiều năm quản lý tài chính cá nhân, blogger này cho biết cô duy trì nguyên tắc phân bổ thu nhập ngay khi nhận lương.

Một mô hình tham khảo gồm:

- 50% dành cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

- 15% cho quỹ giáo dục hoặc các mục tiêu gia đình trong tương lai.

- 15% dành cho đầu tư dài hạn.

- 20% tiết kiệm hoặc đầu tư định kỳ.

Tất nhiên, tỷ lệ này không phải công thức cố định cho tất cả mọi người. Với những người đang nuôi con nhỏ, trả nợ mua nhà hoặc chăm sóc cha mẹ già, cơ cấu chi tiêu sẽ khác nhau.

Điều quan trọng nhất không phải là tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm, mà là hình thành thói quen dành một khoản cố định cho tương lai trước khi tiêu dùng.

Tiền tiết kiệm là lớp đệm quan trọng nhất của tuổi trung niên

Nhìn lại hành trình tài chính của mình, nhiều người nhận ra rằng cảm giác yên tâm lớn nhất không đến từ những món đồ đã mua, mà đến từ khoản tiền dự phòng nằm trong tài khoản.

Thu nhập cao là một lợi thế. Nhưng khả năng giữ lại một phần thu nhập mới là yếu tố quyết định sức khỏe tài chính lâu dài.

Một khoản tiết kiệm được tích lũy đều đặn trong nhiều năm có thể không khiến cuộc sống thay đổi ngay lập tức, nhưng sẽ trở thành "tấm đệm" quan trọng giúp mỗi người bình tĩnh hơn trước những biến động không thể lường trước của cuộc sống.