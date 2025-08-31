Thu nhập 9 triệu/tháng thực sự không thể sống nổi ở TP.HCM

"Thu nhập bao nhiêu mới đủ sống ở TP.HCM?" thực ra là câu hỏi rất khó để có được 1 đáp án chung, đúng với tất cả mọi người. Tùy từng hoàn cảnh, tùy từng gia đình mà mức sống sẽ khác nhau, ngân sách vì thế cũng thay đổi.

Tuy nhiên với hoàn cảnh của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, nhiều người đều phải đồng tình: Như thế này thì khó mà sinh sống nổi ở TP.HCM, bởi vì vợ chồng cô hiện đang nuôi 2 con nhỏ nhưng nguồn thu hàng tháng chỉ dừng lại ở con số 9 triệu đồng.

"Bọn em có 1 bé 3 tuổi, 1 bé 5 tháng. Hiện chỉ có 1 nguồn thu nhập từ lương của chồng là 9 triệu/tháng. 3 mẹ con em hiện đã về quê rồi, vì 9 triệu nhà 4 người thực sự không thể sống nổi ở TP.HCM. Em cũng cố tìm việc làm ở nhà mà khó quá, không muốn con xa bố, vợ chồng xa nhau nhưng cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ. Thực sự không biết bao nhiêu tiền mới đủ sống ở TP.HCM hả mọi người" - Cô vợ trải lòng.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Bên cạnh đó, tất cả đều đồng tình cho rằng: Bao nhiêu mới đủ sống thì không biết nhưng 9 triệu thì chắc chắn là không đủ cho gia đình 4 người ở TP.HCM thật, nhất là khi chưa có nhà và phải đi ở thuê.

"9 triệu thì khó thật, nhà cửa điện nước cố vun vén lắm chắc cũng 3 triệu rồi, chưa kể tiền ăn, xăng xe, tiền học của con. Đợi bé thứ 2 cứng cáp thì bạn gửi ông bà, 2 vợ chồng cố gắng lên thành phố làm việc, kiếm việc cho ổn định kinh tế thì đón con lên sau. Chắc chỉ có mỗi cách đấy thôi" - Một người khuyên.

"Bao nhiêu mới đủ sống ở TP.HCM thì còn tùy từng nhà, từng cách chi tiêu nữa bạn à. Nhà mình 2 vợ chồng, 1 bé 5 tuổi, 1 bé 4 tháng mà 30 triệu không đủ đây do tiền thuê nhà nữa, vợ chồng mình ở quận trung tâm" - Một người chia sẻ.

"Giờ bạn lên thành phố làm cùng chồng, xin làm công việc lao động phổ thông thì ít nhất tháng cũng 7-9 triệu, chồng ngoài giờ hành chính cố đi chạy xe ôm, giao hàng nữa thì 2 vợ chồng cũng được 20 triệu/tháng. Gửi về 8 triệu cho ông bà chăm sóc 2 đứa nhỏ, còn lại thì cố gắng vun vén ở thành phố, ổn thì đón 2 con lên chứ 9 triệu ở quê với nhà 4 người còn chẳng đủ nữa là TP.HCM" - Một người gợi ý.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,...

Ảnh minh họa

Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.