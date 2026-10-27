Vay 2 tỷ đồng mua nhà, vợ chồng Hà Nội xoay xở khi thu nhập giảm

Lãi suất thả nổi đang trở thành nỗi lo của không ít người vay tiền mua nhà, đặc biệt là những gia đình trẻ sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Sau giai đoạn được hưởng lãi suất ưu đãi, khoản tiền trả ngân hàng hàng tháng có thể tăng đáng kể, khiến kế hoạch tài chính ban đầu bị đảo lộn.

Trong bối cảnh thu nhập không còn ổn định, việc tiếp tục giữ nhà hay chấp nhận bán để giảm áp lực nợ trở thành bài toán khó. Đáng nói, khi thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, bán nhà cũng không đồng nghĩa với việc dễ dàng thu hồi toàn bộ số vốn đã bỏ ra.

Thu nhập từ 50 triệu giảm còn 35 triệu: Đứng trước lựa chọn gồng lãi mua nhà hay bán cắt lỗ

Đó cũng là vấn đề mà hai vợ chồng H (32 tuổi, Hà Nội) đang gặp phải. Sau gần 2 năm chờ đợi căn chung cư hoàn thiện, vợ chồng chị đang đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà riêng vì lãi suất thả nổi cao.

"Hai vợ chồng mình giờ đang thuê nhà ở Hà Nội tính cả tiền nhà và điện nước gộp lại là 5 triệu. Vợ chồng mình thuê tính ra cũng 3 năm rồi. Năm 2024 thì vợ chồng mình có ý định mua nhà (đúng vào thời điểm giá nhà đang sốt) nên đã đặt mua dự án và vào tiền tầm 800 triệu" - người vợ chia sẻ.

Theo chia sẻ, hai vợ chồng đã thuê nhà tại Hà Nội khoảng ba năm qua, với tổng chi phí thuê nhà và điện nước khoảng 5 triệu/tháng.

Năm 2024, hai vợ chồng quyết định mua một căn hộ trị giá 3,4 tỷ. Thời điểm đó, tổng thu nhập gia đình đạt hơn 55 triệu đồng/tháng, đủ để họ tự tin lên kế hoạch trả nợ dài hạn.

"Do hai bên nội ngoại đều không có điều kiện nên vợ chồng mình tự túc hết, bố mẹ hai bên chỉ có thể vay hộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ước tính đến thời hạn tính lãi suất thả nổi, bố mẹ hai bên vay mượn người thân được khoảng 500 triệu, gom góp thêm của 2 vợ chồng vào thì nhà mình còn vay ngân hàng tầm 2 tỉ nữa (vì phát sinh thêm các khoản phí như: phí làm sổ, phí bảo trì...)".

Hai vợ chồng đã đóng khoảng 800 triệu để mua căn hộ tại một dự án được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm đầu. Theo dự kiến, gia đình sẽ nhận nhà vào cuối năm 2026 và bắt đầu chịu lãi suất thả nổi từ đầu năm 2027.

Tuy nhiên, biến động công việc khiến tổng thu nhập của cả hai giảm xuống chỉ còn hơn 35 triệu/tháng.

"Ước tính đến thời hạn tính lãi suất thả nổi, bố mẹ hai bên vay mượn người thân được khoảng 500 triệu đồng, gom góp thêm của hai vợ chồng vào thì nhà mình còn vay ngân hàng tầm 2 tỷ đồng nữa" - người vợ chia sẻ.

Với dư nợ này, chị ước tính mỗi tháng hai vợ chồng phải trả ngân hàng hơn 20 triệu, bao gồm cả gốc và lãi. Khoản tiền lớn so với thu nhập hiện tại khiến gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng. Bài toán tài chính của gia đình trở nên đáng lo ngại khi khoản trả ngân hàng dự kiến chiếm gần 60% tổng thu nhập hàng tháng.

Thu nhập 35 triệu, dành hơn 20 triệu trả nợ mua nhà

Nếu thu nhập duy trì ở mức 35 triệu, sau khi dành hơn 20 triệu đồng trả nợ, hai vợ chồng chỉ còn chưa đến 15 triệu để trang trải sinh hoạt, chi phí phát sinh và dự phòng rủi ro.

Chưa kể, ngoài khoản vay ngân hàng khoảng 2 tỷ, gia đình còn có khoản tiền 500 triệu đồng do bố mẹ hai bên vay mượn người thân hỗ trợ. Dù có thể không chịu lãi suất cao như ngân hàng, đây vẫn là khoản nợ cần cân đối để trả.

Đáng chú ý, phương án giữ nhà còn phụ thuộc vào khả năng phục hồi thu nhập trong tương lai. Nếu công việc tiếp tục biến động hoặc lãi suất tăng thêm, áp lực trả nợ có thể vượt quá sức chịu đựng của gia đình.

Trước tình cảnh này, người vợ cho biết hai vợ chồng đang nghiêng về phương án bán căn hộ, dù nhiều khả năng phải chấp nhận cắt lỗ. Theo kế hoạch, sau khi bán nhà, gia đình sẽ ưu tiên tất toán các khoản nợ ngân hàng và người thân. Nếu còn vài trăm triệu, hai vợ dự định gửi tiết kiệm để có thêm một khoản lãi hỗ trợ tiền thuê nhà và sinh hoạt.

Trong thời gian đó, hai vợ chồng tiếp tục tích lũy, tìm kiếm những lựa chọn phù hợp hơn như chung cư đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, phương án bán nhà cũng cần được cân nhắc kỹ. Giá bán thực tế, dư nợ phải tất toán, thuế phí chuyển nhượng và khả năng phát sinh phí trả nợ trước hạn sẽ quyết định số tiền còn lại. Nếu bán dưới mức giá kỳ vọng, gia đình có thể mất một phần đáng kể khoản vốn tích lũy suốt nhiều năm.

Ngược lại, tiếp tục giữ nhà có thể giúp hai vợ chồng sớm ổn định chỗ ở, nhưng phải chấp nhận áp lực tài chính kéo dài trong khi chưa có cơ sở chắc chắn rằng thu nhập sẽ phục hồi.

Thị trường chung cư hạ nhiệt, người vay mua nhà càng thêm khó

Nỗi lo của gia đình trên xuất hiện trong bối cảnh thị trường chung cư Hà Nội đang có những dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá mạnh.

Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà sau thời gian ưu đãi tiếp tục là yếu tố gây áp lực. Khảo sát được công bố hồi tháng 8/2026 cho thấy mức lãi suất sau ưu đãi tại nhiều ngân hàng phổ biến khoảng 13-15%/năm.

Diễn biến này tạo ra áp lực kép đối với những người mua nhà bằng vốn vay lớn. Một mặt, chi phí sử dụng vốn tăng khiến số tiền phải trả hàng tháng cao hơn dự kiến. Mặt khác, thanh khoản thị trường suy giảm khiến việc chuyển nhượng căn hộ không còn dễ dàng, nhất là với những người cần bán nhanh để xử lý khoản nợ.

Dù vậy, thị trường hạ nhiệt không đồng nghĩa mọi căn hộ đều giảm giá hoặc buộc phải bán lỗ. Khả năng chuyển nhượng còn phụ thuộc vào vị trí, chất lượng dự án, tiến độ bàn giao và giá mua ban đầu.

Với trường hợp hai vợ chồng trên, việc giữ hay bán căn hộ cần dựa trên dòng tiền thực tế thay vì chỉ kỳ vọng giá nhà sẽ tăng trở lại. Gia đình cũng có thể làm việc với ngân hàng để xác định chính xác lịch trả nợ, mức lãi suất áp dụng và khả năng cơ cấu kỳ hạn trước khi đưa ra quyết định.

Sau cùng, sở hữu nhà là mục tiêu quan trọng, nhưng không nên trở thành gánh nặng khiến cả gia đình phải sống trong lo âu kéo dài. Đôi khi, chấp nhận lùi lại một bước, quay về thuê nhà và tích lũy thêm cũng là cách bảo vệ sự ổn định tài chính, trước khi tìm kiếm cơ hội an cư phù hợp hơn.