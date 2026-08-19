Thu nhập 10 triệu đồng, nuôi 2 con nhỏ vẫn xoay đủ: Bảng chi tiêu 9,5 triệu của mẹ 9X Hải Phòng gây chú ý

Nguyễn Thị Thuý Hồng (SN 1992, Hải Phòng, chủ kênh TikTok/Facebook Vợ chồng U40 ở Hải Phòng) làm nội trợ toàn thời gian, cùng chồng nuôi 2 con nhỏ với tổng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Gia đình cô hiện chi khoảng 9,5 triệu đồng cho sinh hoạt, trong đó riêng tiền học, bỉm sữa và ăn uống đã chiếm khoảng 75% ngân sách.

Thu nhập 10 triệu đồng/tháng, gia đình 4 người chi tiêu thế nào?

Với mức thu nhập này, câu hỏi "sống thế nào ở Hải Phòng?" từng được nhiều người đặt ra khi Hồng chia sẻ câu chuyện chi tiêu của gia đình.

Khoản cố định đầu tiên là tiền điện khoảng 600.000 đồng/tháng và tiền nước khoảng 200.000 đồng. Mức tiền điện này cũng gây tranh luận khi có người cho rằng 600.000 đồng là cao, trong khi nhiều gia đình chia sẻ hóa đơn nhà mình còn cao hơn, từ 1,1-1,2 triệu đồng, thậm chí 1,8-2 triệu đồng/tháng.

Ngược lại, có gia đình 70m², 2 tầng, tiền điện chỉ khoảng 400.000 đồng. Hồng cho rằng mức tiêu thụ điện còn phụ thuộc vào diện tích nhà, số lượng người, thiết bị và thói quen sử dụng, đặc biệt là điều hòa, nên 600.000 đồng/tháng với gia đình Hồng là mức có thể kiểm soát nhưng không áp dụng cho mọi nhà.

Ảnh chụp màn hình

Các khoản chi lớn nhất của gia đình Hồng tập trung vào tiền học, bỉm sữa và ăn uống - khoảng 7 triệu đồng/tháng. Trong đó, tiền ăn tối được cô chủ động giới hạn khoảng 50.000 đồng/bữa. Gia đình dành thêm khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho con đi chơi, mua đồ chơi và khoảng 500.000 đồng cho đồ dùng lặt vặt và những khoản phát sinh trong nhà. Một số khoản như gia vị, nước giặt được ông bà hỗ trợ.

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền điện 600.000 đồng Tiền nước 200.000 đồng Tiền học 2,1 triệu đồng Bỉm sữa 2,5 triệu đồng Ăn tối 1,7 triệu đồng Ăn sáng 900.000 đồng Con đi chơi, mua đồ chơi 1 triệu đồng Phát sinh, đồ dùng trong nhà 500.000 đồng Tổng 9,5 triệu đồng

Sau khi trang trải các khoản sinh hoạt, gia đình còn khoảng 500.000 đồng/tháng được hai vợ chồng để riêng làm khoản tích lũy, dự phòng khi có việc phát sinh. Tuy nhiên, con trai lớn của Hồng hiện ở với ông bà ngoại; tiền ăn uống, quần áo, giày dép của các con cũng được ông bà và dì hỗ trợ một phần. Đây chính là yếu tố giúp gia đình cô giảm được đáng kể áp lực chi tiêu.

Kinh nghiệm đi chợ để bữa cơm nhà không tốn kém

Khoản "50.000 đồng cho một bữa tối" là chi tiết khiến nhiều người chú ý khi Hồng chia sẻ bảng chi tiêu.

Có người thắc mắc: "Cả nhà bạn ăn có một bữa à? 40k rau cải xào thịt bò thì bạn mua bao nhiêu thịt bò, trong khi rau cải thường 12-15k/mớ?"; người khác lại cho rằng: "50k chắc mua mỗi rau quá". Một số ý kiến cũng nhận xét mức chi này khó áp dụng với những gia đình đông người, đặc biệt khi giá thực phẩm ở khu vực trung tâm thành phố không phải lúc nào cũng rẻ.

Với mẹ đảm 9X, 50.000 đồng cho một bữa tối không có nghĩa là chỉ duy nhất một món. Cô có thể cân đối bữa ăn gồm cà muối 5.000 đồng, trứng 5.000 đồng, đậu 10.000 đồng, thịt băm 25.000 đồng và khoai tây, cà chua khoảng 5.000 đồng. Cách chia nhỏ từng khoản giúp bữa cơm vẫn có món mặn, món rau và món ăn kèm trong mức ngân sách đã đặt ra.

Ảnh chụp màn hình

Để mọi người có thêm hình dung về cách cô tính toán tiền chợ, Hồng dẫn mọi người đi một vòng qua những khu chợ quen thuộc ở Hải Phòng, ghi lại giá từng loại thực phẩm cô thường mua.

Đi qua những khu chợ quen thuộc như Cao Thắng, Trại Chuối rồi vòng về khu Minh Khai, Hồng cho thấy cùng một khoản tiền nhưng nếu biết chọn nơi mua và mua đủ dùng, thực phẩm cho bữa cơm có thể được cân đối khá linh hoạt. Sau một vòng chợ, Hồng mua khoảng 7-8 loại rau củ với tổng số tiền chưa đến 100.000 đồng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi khu vực ở Hải Phòng đều chung mức giá, càng không thể dùng một buổi chợ để đại diện cho toàn bộ chi phí thực phẩm của thành phố. Nhưng với riêng Hồng, việc biết chỗ mua, chọn thời điểm và mua lượng vừa đủ giúp khoản tiền đi chợ được kiểm soát tốt hơn.

Và đó cũng là lý do cô cho rằng "50.000 đồng/bữa không nhất thiết đồng nghĩa với một bữa ăn sơ sài", nếu biết tính toán thực phẩm và tận dụng những nguyên liệu đang có trong nhà.

Bữa sáng đủ chất chỉ 10.000 đồng và cách giảm những khoản chi không cần thiết

Theo Hồng, một bữa sáng đủ chất không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Cô chia sẻ cách nấu một nồi bánh đa ngon, nước dùng ngọt từ xương gà, tính ra chỉ khoảng 10.000 đồng/bữa. Nguyên liệu chính là những khay xương gà giá khoảng 29.000 đồng được mua tại siêu thị Big C.

Xương gà được rửa sạch, ninh liu riu để lấy nước dùng. Hồng chia phần nước cốt thành 4 hộp lớn, cất trong tủ đá. Buổi sáng chỉ cần lấy một hộp ra đun sôi, thêm bánh đa và một ít thịt băm sẵn là có ngay bữa sáng nhanh gọn.

Theo cách tính của Hồng, một bát bánh đa tự nấu chỉ khoảng 10.000 đồng. Thậm chí, phần nước dùng từ xương còn có thể tận dụng để nấu súp, miến hoặc các món canh khác. "Tiết kiệm đâu có nghĩa là phải ăn uống khổ sở" bởi với cô, tiết kiệm chủ yếu nằm ở việc vun vén từng khoản nhỏ, thay vì cắt giảm chất lượng bữa ăn theo hướng cực đoan.

Ngoài ra, mẹ đảm Hải Phòng cũng chỉ 3 mẹo nhỏ để gia đình trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên hoặc những người có thu nhập hạn chế, có thể tham khảo giúp giảm chi phí sinh hoạt:

- Thứ nhất, hạn chế ăn ngoài. Trước đây gia đình Hồng khá hay ăn ngoài vì tiện và nhanh. Sau khi nhìn lại các khoản chi, cô nhận thấy tiền ăn bên ngoài chiếm một phần không nhỏ nên gia đình chuyển sang nấu ăn tại nhà, chỉ ăn ngoài khoảng 1-2 lần/tháng vào những dịp đặc biệt.

- Thứ hai, thử đi chợ vào cuối ngày. Hồng không cho rằng cách này phù hợp với tất cả mọi người, bởi cuối ngày có thể ít sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, nếu chịu khó lựa và kiểm tra kĩ thực phẩm, đôi khi vẫn có thể mua được đồ dùng trong ngày với mức giá mềm hơn.

- Thứ ba, sử dụng điện hợp lý. Tắt thiết bị khi không sử dụng, hạn chế bật tắt điều hòa liên tục, không mở tủ lạnh quá lâu hoặc quá nhiều lần… là những thói quen nhỏ Hồng cho rằng có thể tạo ra khác biệt trong hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Mẹ đảm 9X cho biết, 3 cách trên có thể giúp một gia đình tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, nhưng đây là mức để mọi người tham khảo, không phải khoản tiền gia đình cô thực tế tiết kiệm thường xuyên. Với Hồng, bài toán chi tiêu hàng tháng không chỉ nằm ở chuyện "10 triệu đồng có đủ sống ở Hải Phòng hay không", mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, số lượng thành viên và cách mỗi gia đình sắp xếp các khoản chi. Cùng một mức thu nhập, có người xoay xở khá chật vật song cũng có gia đình lại tìm được cách vun vén để mọi thứ vừa vặn hơn.

(Ảnh trong bài: NVCC)