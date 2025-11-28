Thử ngay Cafe Birdy® phiên bản giảm đường, lại còn thêm hương Caramel Macchiato cực chất

Cà phê Birdy® giảm đường* và Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato vừa ra mắt.

Cà phê ngon và lành

Những năm gần đây, người tiêu dùng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hàm lượng đường trong các sản phẩm giải khát. Cà phê vẫn là "người bạn đồng hành" mỗi sáng, nhưng nhiều người muốn tìm phiên bản nhẹ đường hơn để có thể thưởng thức nhiều lần trong ngày mà không lo ngại về năng lượng nạp vào cơ thể.

Thấu hiểu điều đó, Ajinomoto Việt Nam phát triển và cho ra mắt phiên bản giảm đường mới của bộ đôi Cà phê đen Birdy® và Cà phê sữa Birdy®.

Dòng Cà phê Birdy® phiên bản giảm đường là sự lựa chọn lý tưởng cho các tín đồ yêu cà phê và theo đuổi lối sống lành mạnh.

Bộ đôi sản phẩm Cà phê Birdy® là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị cà phê chuẩn Việt và phong cách pha chế hiện đại đặc trưng của Ajinomoto Việt Nam. Dù giảm lượng đường, sản phẩm vẫn giữ trọn vị cà phê thuần Việt đậm đà, mang đến lựa chọn tiện lợi và tốt cho sức khỏe, giúp người dùng tỉnh táo suốt ngày dài.

Thêm hương Caramel Macchiato hấp dẫnCà phê Birdy® hương Caramel Macchiato – ngọt ngào nhưng vẫn đắm say

Từ cà phê tuyển chọn kết hợp cùng hương caramel macchiato đặc trưng, sản phẩm mang đến trải nghiệm cà phê đậm đà, sánh quyện chuẩn quán.

Bên cạnh sản phẩm Cà phê lon Birdy® giảm đường, Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato mới. Sản phẩm là sự hòa quyện của cà phê tuyển chọn cùng hương vị caramel macchiato đặc trưng, mang đến trải nghiệm cà phê đậm đà, sánh quyện chuẩn quán. Sản phẩm mới có sự cân bằng giữa hương vị cà phê thơm đắng, sữa tươi béo mịn, điểm thêm lớp caramel ngọt ngào rất được lòng người tiêu dùng, đặc biệt là phái nữ.

Sản phẩm Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato là lựa chọn phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên đang tìm kiếm một thức uống tiện lợi, giá cả phải chăng nhưng vẫn đủ để mang lại sự tỉnh táo suốt ngày dài học tập; hoặc nhân viên văn phòng muốn trải nghiệm hương vị cà phê thân quen như được pha tại quán, phù hợp với nhịp sống công sở tất bật.

Sản phẩm Cà phê đen Birdy®, Cà phê sữa Birdy® phiên bản giảm đường và Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato hiện đang có mặt tại các cửa hàng tạp hóa, các chợ, siêu thị lớn trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể đặt mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Đồng hành cùng sức khỏe người tiêu dùng Việt

Trong thời gian vừa qua, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt các sản phẩm Hạt nêm Aji-ngon® Heo Giảm Muối; Nước tương "Phú Sĩ" giảm muối; Xốt mè rang "Aji-Xốt" giúp các món rau xanh trở nên hấp dẫn, ngon miệng; hay thực phẩm bổ sung Blendy® chứa Glycine – axit amin hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ…, hướng đến đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Thực phẩm bổ sung Blendy® chứa Glycine do Ajinomoto Việt Nam phát triển, hướng đến nhu cầu cải thiện giấc ngủ cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Ajinomoto Việt Nam cũng triển khai những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường, điển hình như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, cùng dự án Khoai mì bền vững.

Dự án Bữa ăn học đường là một trong những sáng kiến do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng và triển khai toàn quốc từ năm 2017, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế. Các nội dung chính của dự án bao gồm Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú" đã được triển khai cho các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ dự án mỗi năm.

Ngoài ra, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với Cục Bà mẹ – Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế, cung cấp phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, công cụ theo dõi dinh dưỡng và sức khỏe tại nhà…, với hơn 22.000 cán bộ y tế và 1,8 triệu bà mẹ trên toàn quốc đang sử dụng, góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Người dùng có thể đăng kí để sử dụng miễn phí các tính năng của Phần mềm tại website www.dinhduongmevabe.com.vn .

Trang chủ Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Ajinomoto Việt Nam cũng đang triển khai nhiều sáng kiến đóng góp vào phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường, trong đó có Dự án Khoai mì bền vững. Dự án đã giúp tăng năng suất khoai mì lên gần gấp đôi nhờ áp dụng giống mới và phương pháp, kĩ thuật canh tác tiên tiến.

Bằng việc không ngừng cải tiến và phát triển sản phẩm, theo đuổi các dự án vì hạnh phúc người tiêu dùng, Ajinomoto Việt Nam hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".

*Công thức giảm đường: Lượng đường được điều chỉnh giảm so với phiên bản trước, với tối đa 9g đường trong mỗi lon 170ml.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Biên Hoà I, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai