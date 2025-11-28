Tôi chỉ dùng đậu phụ với vài nguyên liệu rẻ tiền mà nấu được món ăn có hương vị hoàn hảo, cả nhà ai cũng mê

Mùa đông lạnh giá, một bát canh nóng hổi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bất cứ ai trong chúng ta sau một ngày dài làm việc. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ công thức nấu canh đậu phụ nấm chua cay vừa dễ làm, vừa tiết kiệm thời gian mà lại ngon tuyệt. Đây là một bát canh ấm áp, dễ chịu, lại kích thích vị giác ngay lập tức.

Vị chua của món canh này đến từ giấm, vị cay đến từ tiêu. Đây đều là những nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng. Giấm có tác dụng kích thích vị giác, tiêu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm ấm cơ thể. Món canh này hương vị tự nhiên rất ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hãy cùng xem công thức nấu món canh đậu phụ chua cay ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món canh đậu phụ nấm chua cay

1 hộp đậu phụ non, 1 túi nấm kim châm, 1 cây mộc nhĩ, 1 quả trứng gà, 1 lát thịt nguội, 1/2 củ cà rốt, giấm trắng, nước tương, muối, bột tiêu, dầu mè, tinh chất cốt gà, bột bắp.

Cách làm món canh đậu phụ nấm chua cay

Bước 1: Mộc nhĩ ngâm trước cho nở mềm rồi rửa sạch sau đó thái thành sợi nhỏ. Cà rốt đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Thái thịt nguội thành các miếng dạng sợi. Cắt bỏ chân nấm kim châm, sau đó rửa sạch rồi cắt nấm kim châm làm 2 phần. Đậu phụ non cắt thành dạng sợi, sau đó nhẹ nhàng cho vào nồi nước sôi chần qua để khử mùi đậu (có thể thêm chút muối).

Bạn cần biết: Ăn quá nhiều các loại thịt vào mùa đông dễ gây nóng trong, trong khi đậu phụ có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt rất tốt, đồng thời giúp giảm lượng mỡ trong thịt. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều đậu phụ vào mùa đông.

Bước 2: Tiếp theo, bạn đặt nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó cho mộc nhĩ, thịt nguội, nấm kim châm, cà rốt vào. Thêm khoảng 1 thìa canh nước tương và lượng muối vừa phải rồi đậy nắp nồi lại, đun sôi. Tiếp theo bạn cho thêm giấm trắng vừa phải và bột tiêu vào (đây là những gia vị chính tạo nên vị chua cay; mức độ chua cay tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người). Sau đó thả đậu phụ đã chần vào và tiếp tục nấu trên lửa nhỏ.

Bước 3: Chuẩn bị chiếc bát nhỏ, cho 1.5 thìa bột bắp vào cùng với chút nước, khuấy đều. Sau khi nồi canh sôi, bạn chỉnh nhỏ lửa rồi từ từ cho bột bắp vừa pha vào, khuấy nhẹ nhàng để phần nước dùng sánh lại. Tiếp theo bạn đổ trứng đã đánh tan vào. Mục đích của việc làm đặc nước dùng trước là để vân trứng đánh tan nổi lên trên chứ không chìm xuống đáy. Cuối cùng, thêm vài giọt dầu mè và tinh chất cốt gà để nêm nếm, rắc rau mùi lên trên. Lúc này, hãy nhớ nêm nếm lại vị chua cay một lần nữa, vì vị chua cay sẽ bay hơi một chút trong quá trình nấu. Nếu chưa đủ, bạn có thể thêm vào.

Thành phẩm món canh đậu phụ nấm chua cay

Món canh này chế biến rất đơn giản mà lại ngon tuyệt. Hoàn hảo cho những ngày đông lạnh giá, nhanh chóng làm ấm dạ dày và cơ thể. Đây cũng có thể được coi là một món súp tuyệt vời cho những người bận rộn, muốn có một bữa tối nhẹ nhàng mà vẫn no bụng. Món ăn này có vị ngọt tự nhiên từ các loại rau củ và nấm, đậu phụ mềm mướt, trứng bùi béo... Tất cả hòa quyện trong nước dùng sánh mịn, ngon vô cùng!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh đậu phụ nấm chua cay!