Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH Kinh tế Quốc dân, sở hữu bài báo quốc tế Q1

Sinh năm 2004 và lớn lên tại Hà Nội, Nguyễn Anh Vũ hiện là sinh viên lớp Quản trị Kinh doanh 64E, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ít ai biết rằng, phía sau bảng thành tích nổi bật của nam thủ khoa là hành trình tự định hướng đầy kiên trì trong một gia đình không có ai theo lĩnh vực kinh tế.

Nguyễn Anh Vũ, một trong 5 thủ khoa tốt nghiệp đợt sớm tại Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA tuyệt đối 4.0, hoàn thành chương trình sau 3,5 năm. (Ảnh: NVCC)

Anh Vũ từng theo học tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, Hà Nội. Ngay từ những năm cấp ba, cậu dành sự quan tâm đặc biệt cho các vấn đề kinh tế và thị trường. Việc thường xuyên theo dõi tin tức, xu hướng và biến động kinh tế giúp Vũ hình thành tư duy đa chiều cũng như khả năng nhìn nhận vấn đề khách quan.

“Em nhận thấy môi trường tại Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nằm trong nhóm hàng đầu về đào tạo các ngành kinh tế, kinh doanh. Điều đó trở thành động lực lớn để em quyết tâm thi đỗ vào trường” , Vũ chia sẻ.

Khác với nhiều bạn trẻ có định hướng nghề nghiệp từ gia đình, hành trình theo đuổi ngành kinh tế của Vũ hoàn toàn do bản thân tự lựa chọn. Tuy nhiên, nam sinh cho biết điều may mắn nhất là luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ bố mẹ trong mọi quyết định học tập.

Theo Vũ, quãng thời gian thử thách nhất trong 3,5 năm đại học là năm thứ ba. Đây là giai đoạn cậu đồng thời phải hoàn thành các môn chuyên ngành nặng, tham gia các cuộc thi học thuật và thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

“Áp lực lớn nhất là làm sao cân bằng giữa việc học trên lớp, ôn luyện cho các cuộc thi và hoàn thiện nghiên cứu khoa học. May mắn là em luôn nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè và thầy cô để vượt qua giai đoạn đó” , nam sinh nhớ lại.

Nói về bí quyết học tập, Vũ cho rằng yếu tố quan trọng nhất là tinh thần chủ động tự học. Thay vì chờ đến sát kỳ thi mới ôn tập, nam sinh luôn cố gắng chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động trao đổi với giảng viên và thảo luận cùng bạn bè khi gặp vấn đề chưa hiểu. Việc ôn tập thường được Vũ bắt đầu trước khoảng một tháng để có đủ thời gian hệ thống lại kiến thức, luyện đề và bổ sung những phần còn thiếu trong quá trình học.

Đáng chú ý, nam sinh không xem việc tham gia ngoại khóa hay đi chơi cùng bạn bè là sự xao nhãng. Theo Vũ, những khoảng thời gian thư giãn hợp lý lại giúp bản thân tái tạo năng lượng sau áp lực học tập.

“Em nghĩ sự cân bằng giữa học tập và giải trí khoa học chính là chìa khóa giúp mình duy trì phong độ trong suốt những năm đại học” , Vũ nói.

Gửi lời nhắn tới các học sinh đang mong muốn bước chân vào Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như các sinh viên đang theo học tại trường, Vũ cho rằng điều quan trọng là luôn giữ tinh thần chủ động và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Theo nam sinh, đại học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức trên giảng đường mà còn là môi trường để sinh viên trải nghiệm thực tế thông qua các dự án, cuộc thi học thuật hay hoạt động cộng đồng. Những trải nghiệm ấy giúp mỗi người hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và định hình lộ trình nghề nghiệp từ sớm.

Trong 3-5 năm tới, Vũ dự định tiếp tục học lên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân để hoàn thiện nền tảng chuyên môn. Đồng thời, nam sinh mong muốn theo đuổi công việc liên quan tới giáo dục, đào tạo và các tổ chức hoạt động vì cộng đồng.

Đối với Vũ, quản trị hay kinh doanh không chỉ dừng lại ở câu chuyện lợi nhuận mà còn là hành trình tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.