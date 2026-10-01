Đó là BTV Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1988, đang sống ở Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc của VTV được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài thanh lịch, gương mặt sáng cùng lối dẫn nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu đặc trưng của một gương mặt truyền hình.

BTV Nguyễn Thu Hà

18 tuổi lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, 23 tuổi dẫn bản tin Thời sự 19h

Nguyễn Thu Hà từng theo học tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Từ thời học sinh, cô đã sở hữu ngoại hình nổi bật và xuất hiện trên bìa báo từ năm lớp 7. Lên THPT, Thu Hà giành giải Miss Duyên dáng năm 2005 cùng giải Học sinh thanh lịch thành phố.

Năm 2006, cô cùng lúc đăng ký dự thi Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó đỗ cả hai trường. Đáng chú ý, Thu Hà là thủ khoa Khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm đó.

Sau khi cân nhắc, Thu Hà chọn theo học Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và tốt nghiệp năm 2010.

Cũng trong năm 2006, Thu Hà ghi danh Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 10 chung kết. Cũng trong khoảng thời gian này, Thu Hà bắt đầu xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình. Khán giả từng gặp cô qua Nhật Ký Vàng Anh, Bộ Tứ 10A8, Thái Sư Trần Thủ Độ, Ngôi Nhà Cũ, Đoạn Tuyệt, Tình Như Chiếc Bóng,...

BTV Thu Hà ngày xưa

Thu Hà bắt đầu cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam từ khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cô chính thức về VTV công tác và gắn bó với Ban Thời sự.

Năm 2011, khi mới 23 tuổi, Thu Hà lần đầu dẫn bản tin Thời sự 19h. Đây cũng là cột mốc đưa cô trở thành BTV trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí này trên VTV1. Nhiều năm sau, công chúng vẫn nhắc đến cô với vị trí này.

Bên cạnh Thời sự 19h, cô từng tham gia dẫn Chào Buổi Sáng, Bản Tin Bất Động Sản, Việt Nam Hôm Nay, Cất Cánh,... cùng một số chương trình tường thuật trực tiếp quan trọng khác của VTV. Phong cách dẫn nhẹ nhàng, rõ ràng và có sự điềm tĩnh trở thành dấu ấn quen thuộc của Thu Hà sau nhiều năm lên sóng.

BTV Thu Hà khi lên sóng Bản tin Thời sự 19h

MC Thu Hà được giao đảm nhận dẫn dắt nhiều chương trình quan trọng

Kết hôn với chồng làm nghiên cứu khoa học, cuộc sống gia đình kín tiếng

Nếu trên sóng truyền hình, Thu Hà thường xuyên xuất hiện trước hàng triệu khán giả, thì ngoài đời cô lại khá kín tiếng về gia đình.

Năm 2019, nữ BTV kết hôn với chồng là Việt Dũng. Chồng của Thu Hà làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hai người bằng tuổi và vốn là bạn bè lâu năm trước khi mối quan hệ phát triển thành tình yêu.

Ảnh cưới của BTV Thu Hà và chồng ở Paris (Pháp)

Hiện tại, cuộc sống của nữ BTV khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kín đáo, hạnh phúc và yên bình. Em bé thứ 2 của gia đình vừa chào đời vào tháng 5/2025 và cô cũng đã nhanh chóng quay trở lại công việc.

Bên cạnh công việc và chăm sóc hai con, vợ chồng Thu Hà cũng duy trì những thói quen và sở thích chung. Cả hai cùng nhau đi leo núi, dành thời gian cho những hoạt động ngoài trời và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi riêng bên gia đình.

Bản thân Thu Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc và cuộc sống đời thường. Nếu như lúc đi dẫn chương trình, nữ MC thường chọn áo dài và các trang phục thanh lịch, kín đáo thì ngoài đời, cô có lựa chọn thoải mái hơn, ưu tiên những set đồ đơn giản, trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Hình ảnh đời thường của BTV Thu Hà

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)