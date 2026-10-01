Joyce Phạm, con gái doanh nhân Minh Nhựa, đang bước vào những tháng cuối của thai kỳ thứ 5. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong thời gian chờ đón thành viên mới, từ những chuyến đi cùng gia đình đến các bộ ảnh ghi lại bụng bầu ngày càng lớn. Trước đó, Joyce xác nhận mang thai lần thứ 5 vào ngày 1/6/2026, sau khi vợ chồng cô đăng tải hình ảnh 5 chiếc áo trẻ em và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người theo dõi.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Mang bầu lần 5, Joyce Phạm vẫn thoải mái đi biển cùng gia đình

Trong loạt hình ảnh mới, Joyce Phạm xuất hiện giữa khung cảnh biển với phong thái khá thoải mái. Bụng bầu đã lớn nhưng tổng thể vóc dáng của cô vẫn tạo cảm giác gọn gàng, đặc biệt ở phần tay, vai và chân. Đây cũng là điều từng khiến Joyce nhận được nhiều lời khen trong những lần xuất hiện trước đó khi mang thai em bé thứ 5.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Trước đó, trong chuyến du lịch tại Seoul, Joyce cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng ông xã. Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ, cô vẫn xuất hiện với thần thái tươi tắn, năng lượng và phong cách thời trang trẻ trung. Nhiều bình luận trên mạng xã hội nhận xét phần thân trên của cô vẫn khá gọn gàng so với hình ảnh bụng bầu ngày càng lớn.

Việc Joyce tiếp tục đi du lịch và ghi lại những khoảnh khắc đời thường cho thấy cô vẫn duy trì nhịp sống khá năng động trong thai kỳ.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Lần mang thai thứ 5 được Joyce chia sẻ khá cởi mở

Ở tuổi 27, Joyce Phạm đang chuẩn bị đón em bé thứ 5. Cô công khai tin vui vào đầu tháng 6 bằng lời nhắn dành cho thành viên mới của gia đình: “Say hello to our Baby #5”, đồng thời chia sẻ hình ảnh bụng bầu và ảnh siêu âm. Theo thông tin được công bố khi đó, em bé dự kiến chào đời trong năm 2026.

Trước lần mang thai này, Joyce và ông xã Tâm Nguyễn đã có 4 người con. Việc mang thai lần thứ 5 diễn ra khoảng một năm sau khi cô sinh em bé thứ 4, vì vậy thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Nguồn: Tâm Nguyễn

Joyce không giấu bụng bầu mà thường xuyên chia sẻ những thay đổi của cơ thể trong thời gian mang thai. Từ những bộ ảnh chụp riêng cho đến các chuyến đi cùng gia đình, cô vẫn lựa chọn những trang phục trẻ trung, thoải mái và đôi khi chủ động khoe bụng bầu.

Trong những hình ảnh được chia sẻ suốt thai kỳ, một điểm thường xuyên được người theo dõi nhận xét là sự chênh lệch khá rõ giữa bụng bầu và phần còn lại của cơ thể. Bụng ngày càng lớn nhưng tay, vai và chân của Joyce vẫn giữ được vẻ thon gọn.

Ngay từ bộ ảnh mừng tuổi 27 hồi tháng 6, Joyce đã thực hiện cả những hình ảnh với trang phục để lộ bụng bầu. Khi đó, nhiều khán giả nhận xét cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, phần tay và vai khá mảnh mai.

Nhan sắc mẹ bầu cũng là điểm được chú ý

Không chỉ vóc dáng, làn da và thần thái của Joyce cũng thường xuyên được nhắc đến trong những bài đăng về thai kỳ. Trong các hình ảnh được chia sẻ trước đó, cô xuất hiện với gương mặt tươi tắn, làn da sáng và phong cách trang điểm, ăn mặc khá nhẹ nhàng.

Một bài đăng hồi tháng 6 từng ghi nhận Joyce vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực dù mang thai lần thứ 5. Khi sang Mỹ xem World Cup 2026, cô cũng xuất hiện với trang phục năng động, bụng bầu đã khá rõ nhưng tay chân và gương mặt không thay đổi quá nhiều về mặt thị giác.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Đến những tháng cuối, Joyce tiếp tục chia sẻ các hình ảnh du lịch. Một loạt ảnh tại Seoul vào cuối tháng 8 nhận được nhiều bình luận khen ngợi vì cô vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, không tạo cảm giác quá nặng nề dù đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019. Sau 7 năm kết hôn, cô chuẩn bị bước vào lần sinh nở thứ 5. Câu chuyện gia đình đông con của Joyce nhận được nhiều sự chú ý bởi cô vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh trẻ trung và năng động.

Trong những hình ảnh gần đây, ông xã Tâm Nguyễn cũng thường xuyên đồng hành cùng Joyce trong các chuyến đi và những hoạt động đời thường. Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy Hai vợ chồng vẫn dành thời gian đi chơi, ăn uống và tận hưởng thời gian bên nhau trước khi gia đình đón thêm thành viên mới.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Với Joyce, lần mang thai thứ 5 vì thế không chỉ là một cột mốc về gia đình mà còn là một hành trình được cô lưu lại khá nhiều qua hình ảnh. Từ lúc công bố tin vui, khoe bụng bầu, thực hiện những bộ ảnh kỷ niệm cho đến những chuyến đi trong thai kỳ, mỗi giai đoạn đều được cô ghi lại theo cách khá tự nhiên.

Ở thời điểm hiện tại, điều khiến người theo dõi chú ý nhất có lẽ vẫn là hình ảnh một mẹ bầu chuẩn bị đón em bé thứ 5 nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thích đi đây đó và dành thời gian cho gia đình. Còn việc vóc dáng thay đổi thế nào trong thai kỳ, mỗi người phụ nữ lại có một hành trình hoàn toàn khác nhau. Với Joyce, những bức ảnh ở biển đơn giản là một dấu mốc đẹp trong những tháng cuối trước khi gia đình 5 người con chào đón thêm thành viên mới.