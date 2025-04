Thu hồi quyết định tuyển dụng hàng loạt giáo viên; ‘tuýt còi' trường tuyển sinh tổ hợp tréo ngoe

Thu hồi quyết định tuyển dụng 61 giáo viên do vi phạm chỉ đạo của Trung ương

Ngày 9/4, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã thu hồi quyết định công nhận và phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên năm 2024 (đợt 1) đối với 61 trường hợp.

Lý do thu hồi là huyện Ia Grai đã tiến hành tuyển dụng viên chức khi tỉnh Gia Lai chưa hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã (dự kiến hoàn thành chậm nhất vào 31/7).

Trước đó khoảng 15 ngày, UBND huyện Ia Grai ban hành quyết định công nhận, phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức giáo viên năm 2024 cho 61 giáo viên, gồm: 14 giáo viên mầm non, 22 giáo viên tiểu học và 25 giáo viên THCS.

Tuy nhiên, ngày 8/4, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 861/UBND-NC gửi UBND huyện Ia Grai yêu cầu chấn chỉnh việc chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, trong đó có việc tạm dừng tuyển dụng viên chức.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc huyện Ia Grai tuyển dụng trong thời điểm này là chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ. Các văn bản nêu rõ: phải tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, kể cả trường hợp đã tổ chức thi tuyển nhưng đến ngày 1/12/2024 vẫn chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Tại cuộc họp thẩm định, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về miễn học phí đối với học sinh, trong đó bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi; học sinh THPT; học sinh học văn hoá THPT tại các cơ sở giáo dục.

Gần 32% bài khảo sát điểm dưới trung bình

Sau khi công bố kết quả khảo sát chất lượng với hơn 148.000 bài thi dưới điểm trung bình (gần 32%), Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức hội nghị với hiệu trưởng các trường học để bàn giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp tới.

Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' trường tuyển sinh tổ hợp tréo ngoe

Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo đại học rà soát lại các tổ hợp, phương thức xét tuyển để bảo đảm yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học. Theo bộ này, thời gian vừa qua, có tình trạng thông báo tuyển sinh sử dụng các tổ hợp không liên quan đến chương trình, ngành đào tạo...

Nữ giáo viên mầm non bị cho nghỉ vì kiểm tra bộ phận nhạy cảm của trẻ

Công ty CP Phát triển giáo dục Sakura Kids – Chi nhánh Tower, chủ đầu tư Trường mầm non Ngôi nhà Ong xinh, trụ sở tại phường An Đồng (quận An Dương, TP Hải Phòng ) vừa chấm dứt hợp đồng lao động với nữ giáo viên Đ.K.C do có hành vi chưa phù hợp về nghiệp vụ sư phạm, giáo dục giới tính cho trẻ em.

Một trường đại học được yêu cầu có ít nhất 1.000 bài báo quốc tế mỗi năm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 714/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Mục tiêu đến năm 2035, trường có quy mô đào tạo trên 20.000 người học; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương trên 50% tổng quy mô tuyển sinh.

Chính phủ yêu cầu 100% chương trình đào tạo được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục bởi tổ chức kiểm định uy tín trong nước, quốc tế.

Số lượng bài báo quốc tế tăng 10%/năm, đến năm 2035 đạt công bố mỗi năm ít nhất 1.000 bài báo quốc tế, bảo đảm tối thiểu 0,75 bài báo/giảng viên cơ hữu.

Nữ sinh lớp 10 bị hành hung, nhiều học sinh đứng ngoài reo hò quay clip

Một nữ sinh đang ngồi trên xe đạp điện, bất ngờ bị một bạn nữ xông đến lôi xuống khỏi xe, sau đó, nhiều bạn nữ khác lao vào đánh, đạp khiến nữ sinh này ngã xuống đất.

Ngày 8/4, ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã nắm thông tin một nữ sinh lớp 10 của trường bị các nữ sinh của trường khác đánh.

Dự kiến tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập

Năm học 2025-2026, các trường THPT công lập dự kiến sẽ tuyển ít nhất 64% học sinh vào lớp 10”, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

"Cụ thể, các trường THPT công lập dự kiến sẽ tuyển ít nhất 64% học sinh. Tăng số lượng học sinh vào lớp 10 khối trường công lập nhằm đáp ứng mong mỏi của phụ huynh, học sinh. Đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của thành phố trong việc đầu tư cơ sở vật chất vì địa phương số lượng học sinh đông”, ông Cương nói.

Nữ sinh tử vong dưới sân ký túc xá ĐHQG TPHCM

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/4, tại khu vực tòa nhà khu B của ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương), một số sinh viên nghe tiếng động mạnh nên đi kiểm tra và phát hiện một nữ sinh đã tử vong dưới sân ký túc xá, thi thể bị biến dạng.

Thông tin mới vụ 452 giáo viên bị truy thu tiền bảo hiểm

Liên quan đến vụ hàng trăm giáo viên bất ngờ bị truy thu tiền bảo hiểm, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa tìm thấy văn bản xác nhận số tiền chênh lệch của 252 giáo viên hợp đồng đã được nộp vào Bảo hiểm xã hội năm 2012.