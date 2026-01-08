Ngày 8/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc một loạt sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có dung dịch vệ sinh phụ nữ Fresh & Care Odor Fresh+ sau khi phát hiện chứa thành phần không được kê khai trong hồ sơ công bố.

Lô sản phẩm bị thu hồi là Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ (chai 150 ml), số lô 24101101, hạn dùng 11/10/2026. Sản phẩm do Công ty cổ phần Diana Unicharm và Công ty TNHH Ifree Beauty chịu trách nhiệm sản xuất, đưa ra thị trường.

Quyết định được ban hành sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu kiểm tra tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên (Hà Nội). Kết quả cho thấy sản phẩm chứa Natri benzoate - chất bảo quản không được công bố trong hồ sơ đã đăng ký.

Giải trình với cơ quan quản lý, hai doanh nghiệp cho biết nguyên liệu Dehyton KE-AS (Cocamidopropyl Betaine) sử dụng trong sản xuất có sẵn Natri benzoate để bảo quản, dẫn đến sự khác biệt giữa thực tế sản xuất và công thức đã công bố.

Mỹ phẩm bị thu hồi do chứa thành phần không có trong hồ sơ công bố. (Ảnh minh họa)

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế trên toàn quốc thông báo tới cơ sở kinh doanh ngừng bán, ngừng sử dụng, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm, đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành.

Doanh nghiệp phải rà soát các lô đã sản xuất, thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự và báo cáo kết quả trước ngày 15/1/2026; báo cáo hoàn tất thu hồi, tiêu hủy phải gửi về Cục trước ngày 31/1/2026.

Cùng ngày, cơ quan này cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các lô kem thoa da Tiacortisol do Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh sản xuất và phân phối. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ngãi cho thấy sản phẩm chứa Propylparaben nhưng không kê khai trong hồ sơ công bố.

Ngoài sai phạm về thành phần, nhãn sản phẩm ghi “TiA Cortisol” bị đánh giá dễ gây hiểu nhầm là thuốc. Theo giải trình của doanh nghiệp, khi công bố sản phẩm chỉ kê khai Methylparaben, trong khi thực tế sản xuất sử dụng cả hai chất bảo quản.

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn bộ các lô mang số tiếp nhận Phiếu công bố 004937/20/CBMP-HCM, đồng thời buộc doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý trước ngày 31/1/2026.

Trước đó một ngày, Cục Quản lý Dược cũng chấp thuận đề nghị tự nguyện thu hồi 46 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của ba doanh nghiệp tại Việt Nam do không còn nhu cầu kinh doanh.

Danh mục thu hồi gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da, tóc và vệ sinh phụ nữ của các thương hiệu nước ngoài phổ biến, được sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Italy, đã công bố trong giai đoạn 2021–2024.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường và Giám đốc Sở Y tế các địa phương trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.