Bác sĩ tiết lộ tần suất làm “chuyện ấy” cho từng độ tuổi, nhiều chị em ngoài 40 nghe xong... hốt hoảng

Chuyện ấy là nhu cầu sinh lý tự nhiên, nhưng ít ai quan tâm thế nào là đủ để bảo vệ sức khỏe bền vững. Theo bác sĩ Zheng Nina (Đài Loan, Trung Quốc), dù ở độ tuổi nào, việc duy trì quan hệ tình dục điều độ chính là chìa khóa để cải thiện hệ miễn dịch, giảm căng thẳng và ngăn ngừa lão hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tần suất phải khoa học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển - lão hoá của cơ thể.

Hệ lụy khi chị em bỏ bê chuyện ấy

Việc thiếu vắng hoạt động tình dục trong thời gian dài gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt đến cả thể chất lẫn tinh thần. Đối với phụ nữ, quan hệ tình dục giúp tăng lưu lượng máu đến vùng chậu và duy trì độ ẩm tự nhiên cho âm đạo. Hoạt động này còn giúp tăng cường cơ sàn chậu, hỗ trợ bàng quang và giảm tình trạng tiểu không tự chủ.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, với những chị em đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, việc duy trì "lửa yêu" giúp điều hòa nội tiết tố, giảm nguy cơ khô hạn và lãnh cảm. Ngược lại, nếu lười gần gũi, cơ thể dễ rơi vào trạng thái rối loạn co thắt âm đạo, đẩy nhanh quá trình mãn kinh sớm và khiến tâm trạng trở nên bất an, lo lắng, thậm chí là trầm trọng hơn các triệu chứng trầm cảm do biến động hormone.

Tần suất chuyện ấy lý tưởng theo từng độ tuổi

Bác sĩ Zheng Nina nhấn mạnh rằng tần suất quan hệ nên linh hoạt nhưng cần dựa trên nền tảng khoa học của từng lứa tuổi để đạt lợi ích sức khỏe cao nhất. Nhiều chị em ngoài 40 tuổi thường cảm thấy ngỡ ngàng khi biết số liệu thực tế, bởi họ có xu hướng lơ là chuyện chăn gối do áp lực cuộc sống hoặc sự thay đổi sinh lý. Cụ thể như sau:

- Độ tuổi 20: Nên duy trì tần suất khoảng 4 ngày 1 lần. Đây là giai đoạn sung mãn nhất nhưng vẫn cần tiết chế để tránh gây áp lực lên cơ quan sinh sản.

- Độ tuổi 30: Tần suất lý tưởng là khoảng 8 ngày 1 lần. Việc duy trì đều đặn giúp chị em giải tỏa căng thẳng và giữ gìn nét thanh xuân.

Ảnh minh họa

- Độ tuổi 40: Nên quan hệ khoảng 16 ngày 1 lần. Nhiều người sẽ ngạc nhiên vì con số này thưa hơn họ nghĩ, nhưng đây là mức độ vừa phải để cơ thể phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh có thời gian phục hồi, tái tạo độ ẩm và bảo vệ tử cung.

- Độ tuổi 50 trở lên: Tần suất nên từ 21 đến 30 ngày 1 lần. Dù tuổi cao, các cặp đôi vẫn nên duy trì đều đặn vài lần mỗi năm để tăng cường sự gắn kết và sức khỏe tim mạch.

Đương nhiên, tần suất này có thể thay đổi ít nhiều dựa trên lối sống, tình trạng sức khỏe của bản thân chị em hoặc đối tác.

Những lưu ý cho chuyện ấy ở nữ giới sau tuổi 40

Bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ có những thay đổi lớn về sinh lý, do đó việc làm chuyện ấy không được bỏ bê nhưng cũng cần tinh tế và chú trọng hơn để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, hãy chú trọng hơn vào màn dạo đầu. Do nồng độ estrogen sụt giảm trong thời kỳ tiền mãn kinh, âm đạo thường khô hơn và mất nhiều thời gian hơn để được làm ấm. Việc dạo đầu kỹ lưỡng không chỉ tăng cường khoái cảm mà còn giảm thiểu tổn thương niêm mạc vùng kín. Thứ hai, đừng bỏ qua việc bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là các thực phẩm giàu sắt để tăng cường lưu thông máu và giữ mức năng lượng ổn định, tránh tình trạng mệt mỏi hay đau lưng sau mỗi lần quan hệ.

Thứ ba, cần thay đổi tư thế và cường độ phù hợp. Sau tuổi 40, cơ xương khớp không còn linh hoạt như trước, vì vậy hãy ưu tiên những vị trí thoải mái để tránh gây áp lực lên cột sống. Cuối cùng, chị em nên chú ý vệ sinh sau khi quan hệ và đi tiểu sớm để ngăn ngừa viêm nhiễm đường tiết niệu, vốn là tình trạng rất dễ xảy ra khi nội tiết tố thay đổi. Việc thấu hiểu và thích nghi với cơ thể ở độ tuổi này chính là liều thuốc trẻ hóa hiệu quả nhất.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Woman.tvbs