Thứ hoa rụng đầy bờ rào giờ được tiểu thương chợ mạng bán giá gần nửa triệu đồng/kg

2 năm trở lại đây, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm chợ mạng, rất nhiều tiểu thương rao bán hoa đậu biếc với giá từ 450 đến gần 700 nghìn đồng/kg. Điều đáng nói là dù được bán mức giá cao chẳng kém gì các dược liệu quý nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng móc hầu bao ra mua.



Trên chợ mạng trà hoa đậu biếc được bán rất nhiều. Ảnh chụp màn hình.

Những ngày đầu tháng 5 dương lịch, chị Trần Thu Minh, 29 tuổi ở Kim Mã, Hà Nội bắt đầu rao bán trà hoa đậu biếc. Theo chị Minh cho biết, đây là năm thứ 2 chị bán loại trà hoa này và được rất nhiều người quan tâm.

Loại hoa leo này có hoa màu xanh tím, xanh lam đậm màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 29 tuổi này kể: "Hoa đậu biếc với nhiều người không còn xa lạ gì. Bởi loại cây thân leo này được trồng làm hàng rào ở quê nhiều. Hoặc nhiều gia đình trồng làm thành giàn hoa trước hiên nhà hay ở góc vườn cho mát. Loại hoa leo này có hoa màu xanh tím, xanh lam đậm màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

Ngày nhỏ, nhà mình ở Nam Định cũng có cả 1 hàng rào hoa đậu biếc và hoa của chúng rơi rụng đầy lối đi mà không ai nhặt vì không biết công dụng của nó tuyệt vời đến thế. Ngày đó chỉ thỉnh thoảng ở nhà mẹ đồ xôi ngũ sắc thì bà sai các con ra lấy hoa đậu biếc để tạo màu xôi tím xanh cho đẹp. Hoặc có lúc mẹ nấu thạch ngày hè bằng hoa đậu biếc cho ăn".

Phải 2 năm trở lại đây, khi nhiều người phát hiện ra những công dụng tuyệt vời với sức khỏe của hoa đậu biếc thì nhà chị Minh mới bắt đầu thu hái những bông hoa dân dã màu tím xanh không lẫn cành, cuống và được tuyển chọn kỹ lưỡng này để phơi nắng rồi sấy khô.

Nhiều người dùng hoa tươi để phơi nắng rồi sấy khô lên làm trà hoa đậu biếc dùng. Ảnh minh họa.

Do bán loại hoa tự nhiên, an toàn, giá cả hợp lý nên dần dần người phụ nữ này được chị em tin tưởng: "Thường nhà mình có nhiều khách quen lắm. Họ cũng biết loại hoa này không để tươi lâu được nên thường phải mang đi phơi khô rồi sấy. Thực tế cứ khoảng 7-8kg hoa tươi mới được 1kg hoa đã phơi khô. Do được làm cầu kỳ như vậy nên giá thành của loại trà hoa này khá đắt đỏ".

Được biết 100gr trà hoa đậu biếc đang được chị Minh bán với giá 106 ngàn đồng. Khách mua 200gr có giá 177 ngàn đồng. Mua 500gr có giá 360 ngàn đồng. Và khách mua 1 kg sẽ được giảm giá còn 680 ngàn đồng: "Năm trước, có thời điểm mình còn bán trà hoa đậu biếc khô với giá 800-900 ngàn đồng/kg. Nhưng năm nay dịch thế này nên giá hoa đậu biếc cũng được giảm giá rất phải chăng để khách nào có nhu cầu đều mua được", chị Minh nói.

Khách mua trà hoa đậu biếc chủ yếu là các chị em công sở. Ảnh minh họa.

Tiểu thương này cũng chia sẻ, khách mua chủ yếu là các chị em công sở. Họ thường mua 1 -3 lạng về nhuộm màu cho món xôi, thạch, bánh ngọt, các loại mứt hoặc hãm trà hoa để uống. Một số ít khách hay đặt mua cả kg để hãm trà uống hàng ngày bồi bổ, hỗ trợ cho sức khỏe.

Là một phụ nữ công sở đã có 2 con nhưng chị Ngà, 40 tuổi (Thượng Đình, Hà Nội) lại rất thích làm bánh và thức uống. Bởi thế năm nào chị cũng mua nửa kg hoa đậu biếc khô để tạo màu cho các món bánh và thức uống.

"Mình cứ mua nửa kg là đủ dùng cho cả năm làm bánh, làm thức uống bởi khá nhiều. Còn lại, mình cũng mua riêng 1 kg biếu bà ngoại uống hàng ngày. 1kg nhiều lắm luôn, dùng cả năm mới hết. Vì pha nước thì chỉ cần 1 bông hoa đã đủ 1 cốc nước uống rồi. Còn làm bánh hay đồ xôi, mình cứ mang 3-5 bông ra là đủ tạo màu", chị Ngà chia sẻ.

Người này cũng chia sẻ thêm, thị trường hiện có bán 2 loại hoa tươi và hoa đậu biếc sấy khô. Song khách mua nên mua hoa sấy khô vì dễ bảo quản, tiện sử dụng.

Giá mỗi kg hoa đậu biếc đã sấy khô khá đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, những topic rao bán loại hoa từng làm hàng rào này thu hút sự chú ý đông đảo của người dùng mạng và đi chợ mạng. Nhiều người cho rằng, với 1 kg hoa khô mà có giá từ nửa triệu đến gần triệu thì cũng hợp lí vì để kiếm được 1 kg khô không hề đơn giản, phải đi thu gom ở nhiều nơi và được sấy khô theo quy chuẩn. Tuy nhiên nhiều người không tin vào mắt mình khi loại hoa mọc đầy bờ rào mà được bán giá cao đến thế.