Chỉ 1 bức ảnh “chụp cùng chị gái xinh đẹp”, cả cộng đồng mạng Trung - Việt gọi Trang Pháp là sứ giả hòa bình

Trang Pháp đăng ảnh cùng Lý Tiểu Nhiễm

Những ngày qua, kết quả Công diễn 1 của chương trình Đạp Gió 2026 trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Việc đội Trang Pháp nhận kết quả thua trước đội Lý Tiểu Nhiễm dù có màn trình diễn được người xem đánh giá cao hơn đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Giữa lúc cư dân mạng đang có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho đội đối thủ, Trang Pháp bất ngờ có động thu hút sự chú ý.

Chiều ngày 15/4, trên fanpage cá nhân, Trang Pháp đăng tải hình ảnh chụp chung với diễn viên Lý Tiểu Nhiễm. Trong bức ảnh, hai nghệ sĩ ôm nhau vô cùng thân mật. Đại diện Việt Nam đính kèm dòng trạng thái “ Chụp cùng chị gái xinh đẹp của tôi ”. Trang phục đời thường năng động cùng nụ cười rạng rỡ của cả hai cho thấy họ thực sự thoải mái khi ở cạnh nhau, xóa tan mọi nghi vấn về sự bất hòa do áp lực thi đấu.

Kết quả vòng công diễn đầu tiên giữa đội Trang Pháp và Lý Tiểu Nhiễm khiến nhiều khán giả trong và ngoài nước cảm thấy bất bình

Bài đăng này lập tức tạo nên sự quan tâm lớn với cộng đồng mạng Việt Nam vì xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm. Trước đó, kết quả vòng công diễn đầu tiên khiến nhiều khán giả trong và ngoài nước cảm thấy bất bình. Đa số ý kiến cho rằng tiết mục của đội Trang Pháp có chất lượng chuyên môn tốt, vũ đạo đẹp mắt và dàn dựng đồng đều nhưng lại ngậm ngùi nhận số điểm thấp hơn. Chính sự chênh lệch này khiến Lý Tiểu Nhiễm cùng các thành viên trong đội vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực từ một bộ phận khán giả Việt Nam.

Tuy nhiên, bức ảnh ôm ấp thân thiết được tung ra đã làm thay đổi hoàn toàn không khí trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đồng loạt gọi Trang Pháp là sứ giả hòa bình khi cô tự mình đứng ra đập tan những ồn ào không đáng có. Động thái này được số đông đánh giá là vô cùng hợp lý và kịp thời. Hành động xoa dịu của Trang Pháp không chỉ làm giảm bớt sự bức xúc của người hâm mộ mà còn ngầm khẳng định mối quan hệ thực tế giữa các nghệ sĩ.

Bất chấp việc phải thi đấu đối đầu trực diện trên sân khấu và chịu sức ép từ luật chơi khắt khe, ở phía sau hậu trường, các tỷ tỷ vẫn là những người đồng nghiệp tốt, giữ vững tinh thần giao lưu và kết nối. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp các hội nhóm, giúp khán giả có góc nhìn nhẹ nhàng và tích cực hơn về cục diện cuộc thi.

Duyên nợ của Trang Pháp với mỹ nhân “hát dở nhất showbiz”

Kể từ khi chính thức bước vào hành trình Đạp Gió tại thị trường Trung Quốc, Trang Pháp và Lý Tiểu Nhiễm liên tục có những màn chạm trán mang tính duyên nợ. Trong lần gặp mặt đầu tiên tại chương trình, khi phải lựa chọn đối thủ mong muốn đối đầu, Trang Pháp đã chọn ngẫu nhiên trúng ngay tên của Lý Tiểu Nhiễm.

Tiếp đó, tại vòng Công diễn 1, đội của Trang Pháp lại một lần nữa đấu trực tiếp với đội của mỹ nhân này. Bản thân Trang Pháp cũng thẳng thắn chia sẻ đây hoàn toàn là sự lựa chọn ngẫu nhiên của định mệnh chứ cô không hề áp dụng bất kỳ chiến thuật tính toán nào để đối đầu với đàn chị.

Sự chạm trán liên tục này vô tình khiến cái tên Lý Tiểu Nhiễm được khán giả Việt Nam săn đón và chú ý nhiều hơn. Sau vòng công diễn một, tiết mục Giấy ghi chú tâm nguyện của đội Lý Tiểu Nhiễm lập tức trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Thậm chí, màn trình diễn này còn biến thành meme lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ những đoạn hát lệch tông và chênh phô của nữ diễn viên.

Đối với những khán giả ít theo dõi làng giải trí Hoa ngữ, ít người biết rằng Lý Tiểu Nhiễm vốn gắn liền với danh xưng vui do người hâm mộ đặt là “mỹ nhân hát dở nhất showbiz”. Thanh nhạc chưa bao giờ là thế mạnh của cô, nên sự lúng túng đầy chân thật trên sân khấu lại trở thành một chi tiết mang tính giải trí cao, thu hút lượt thảo luận lớn.

Thực chất, Lý Tiểu Nhiễm là một diễn viên có vị thế vững chắc và độ nhận diện vô cùng lớn tại thị trường Trung Quốc. Sinh năm 1976, cô bắt đầu nổi tiếng từ những năm 2000 và ghi dấu ấn đậm nét qua các bộ phim truyền hình đình đám như Không kịp nói yêu em hay Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân. Dù đã bước sang tuổi 50, cô vẫn được truyền thông ngợi ca là nữ thần không tuổi nhờ nhan sắc trẻ trung, làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng gợi cảm. Chính bề dày hoạt động nghệ thuật và lượng khán giả đại chúng đông đảo là lý do giúp Lý Tiểu Nhiễm luôn nhận được số phiếu bầu cao tại các vòng đấu trực tiếp ở trường quay Đạp Gió.

Dù giọng hát còn nhiều hạn chế, nhưng với lợi thế ngoại hình vượt trội, Lý Tiểu Nhiễm được đánh giá là gương mặt sẵn sàng chiếm trọn spotlight ở bất kỳ khung hình nào cô xuất hiện. Khán giả dường như không quá khắt khe với kỹ năng thanh nhạc mà thay vào đó, họ tận hưởng những khoảnh khắc nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn của một nữ diễn viên gạo cội.

Gác lại những ồn ào về điểm số, hình ảnh hai nghệ sĩ tương tác vui vẻ cho thấy các tỷ tỷ đến với Đạp Gió không đơn thuần để tranh tài âm nhạc, mà là để bứt phá giới hạn, thể hiện những khía cạnh mới mẻ của bản thân và kết nối với nhau.