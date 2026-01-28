Công an tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn các xã, phường trong toàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan nguồn gốc tấm ván gỗ trong vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.

Trước đó vào sáng 25/1, tại một mương cạn dùng dể dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây - Nam, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12 mà 2 tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn (Ảnh: Công an Gia Lai).

Chiếc hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2m, sâu 1,15m, rộng 0,76m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc, miệng hố có 3 đoạn cây gỗ đường kính 9,5cm; chiều dài từ 2 đến 2,5m.

Để che chiếc hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá, kích thước mỗi tấm dài từ 0,92 m đến 1,02m, rộng 0,226m, dày từ 1,5 cm đến 2cm; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2m. Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang.

Tấm ván đậy chiếc hố giấu xe được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá (Ảnh: Công an Gia Lai).

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây - Nam, cơ quan Công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và 1 số cây gỗ bị đốt cháy 1 phần.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TPHCM về tấm gỗ trong vụ án trên, một chủ cơ sở mộc cho biết: "Qua hình ảnh cho thấy, tấm gỗ này được cưa xẻ rất phẳng và đều. Để cưa được như vậy phải dùng những máy cưa chuyên dụng ở các xưởng lớn, bằng máy cưa CD (thiết bị công nghiệp chuyên dụng dùng để xẻ gỗ tròn, gỗ khối lớn thành các tấm nhỏ)".

Theo chủ cơ sở này, nếu xẻ bằng máy mini thì gỗ không thể phẳng lì như vậy được, dễ có vết lồi lõm.

Mặt khác, gỗ thông có rất nhiều nhựa thông nên rất ít người dùng, thường chỉ được các doanh nghiệp dùng để đóng thùng hàng vận chuyển hàng hóa.

Theo thông tin trên báo Gia Lai, xác định đây là một trong những chứng cứ quan trọng cho việc điều tra, phá án, Công an tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn có đóng, bán ván gỗ có đặc điểm như trên cho cá nhân trên địa bàn trong khoảng thời gian trước, trong và sau ngày 19/1 cung cấp thông tin liên quan đến người mua cho cơ quan Công an.