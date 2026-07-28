Những ngày qua, cái tên Thư Đan Nguyễn bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau khi vướng ồn ào đời tư.

Thư Đan Nguyễn đang được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Khi B.A - người đàn ông tự nhận là chồng cũ liên tục đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm của cả hai, cho rằng nữ diễn viên xây dựng hình ảnh độc thân để phát triển sự nghiệp. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đưa từ khóa "Thư Đan Nguyễn" lọt top tìm kiếm và trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, với không ít khán giả, đặc biệt là những người không thường xuyên theo dõi TikTok hay giới KOL, cái tên Thư Đan Nguyễn vẫn còn khá xa lạ.

Điều này cũng khiến không ít người tò mò Thư Đan Nguyễn là ai?

Thư Đan Nguyễn có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, nổi lên với các nội dung về beauty.

Sinh năm 1999, Thư Đan Nguyễn (tên thật là Nguyễn Ngọc Đan Thư) bắt đầu được nhiều người biết đến từ khoảng năm 2016-2017 với hình ảnh một hot girl sở hữu ngoại hình nổi bật, thường xuyên chia sẻ về thời trang, làm đẹp và cuộc sống trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô cũng kinh doanh online và thu hút sự chú ý bởi phong cách sống sang chảnh khi còn khá trẻ.

Sau vài năm hoạt động, Thư Đan dần chuyển hướng trở thành beauty creator. Với gương mặt sáng, khả năng trang điểm cùng những nội dung xoay quanh làm đẹp, thời trang và lifestyle, cô xây dựng được lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Thư Đan không hoàn toàn giấu kín chuyện lập gia đình. Nhiều khán giả theo dõi cô từ những năm đầu đều biết nữ creator từng thoải mái chia sẻ hình ảnh chồng và cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Thậm chí vào năm 2017, cô còn từng gây chú ý khi chia sẻ món quà sinh nhật được chồng tặng.

Thư Đan Nguyễn và chồng hiện đang trong quá trình ly hôn.

Khoảng vài năm trở lại đây, khi bắt đầu định hướng phát triển hình ảnh chuyên nghiệp hơn và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Thư Đan gần như không còn đăng tải nhiều nội dung liên quan đến gia đình hay đời sống hôn nhân. Điều này cũng khiến không ít người chỉ mới biết đến cô trong giai đoạn gần đây cho rằng nữ diễn viên độc thân.

Sau khi những bài đăng từ người tự nhận là chồng cũ lan truyền, Thư Đan Nguyễn đã chính thức lên tiếng trên Facebook hôm 25/7 vừa qua. Trong tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, cô khẳng định chưa bao giờ cố tình xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu việc đã kết hôn và có con.

Cô cũng cho biết hiện là người trực tiếp chăm sóc con gái và mong muốn không tiếp tục chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân cũng như quá trình ly hôn để bảo vệ sự bình yên cho con.

Song song với hoạt động sáng tạo nội dung, thời gian gần đây Thư Đan Nguyễn bắt đầu lấn sân diễn xuất. Cô góp mặt trong một số dự án phim như Báu Vật Trời Cho, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Cục Vàng Của Ngoại. Đây cũng là giai đoạn cô xây dựng hình ảnh trưởng thành, chuyên nghiệp hơn khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thư Đan Nguyễn đắt show làm mẫu ảnh, quảng cáo các sản phẩm làm đẹp, thời trang.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Thư Đan vẫn duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hiện cô sở hữu kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người theo dõi, trong khi tài khoản Instagram cũng thu hút hơn 450N follower, là một trong những beauty creator có lượng người theo dõi khá lớn trước khi chuyển hướng hoạt động nghệ thuật.

Thư Đan Nguyễn lấn sân diễn xuất trong khoảng 1-2 năm trở lại đây.

Giữa lúc những tranh cãi liên quan đến đời tư vẫn chưa hạ nhiệt, Thư Đan Nguyễn tiếp tục trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Ảnh: FBNV