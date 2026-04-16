Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh tượng thót tim. Trong đoạn clip, khi ô tô đang di chuyển trên đường tỉnh lộ vào lúc trời tối thì bất ngờ thấy một xe ô tô con đi phía trước dừng giữa đường, đồng thời có một cháu bé khoảng 3 tuổi cũng chạy ra giữa đường, ngay phía trước ô tô.

Chiếc ô tô con bật đèn cảnh báo, tài xế bước xuống, giơ tay ra hiệu cho các phương tiện khác dừng lại rồi nhanh chóng bế cháu bé, đưa vào lề đường an toàn. Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao. Sự việc khiến người xem một phen hú vía.

Tài xế bỏ xe, cứu cháu bé chạy ra tỉnh lộ.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, tài xế đã cứu bé gái là anh N.H.T. Anh T. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11/4 trên đường Nguyễn Văn Thành, phường Hòa Lợi, TP.HCM (địa bàn TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. đang lái xe ô tô về nhà thì giật mình phát hiện một bé gái chạy giữa đường, ngay trước đầu xe. Người đàn ông lập tức bật tín hiệu cảnh báo cho các phương tiện khác rồi dừng xe, xuống bé cháu bé đưa vào lề đường.

Anh T. chia sẻ thêm, đoạn đường nơi xảy ra sự việc ban đêm khá tối, hạn chế tầm nhìn và thường xuyên có xe trọng tải lớn lưu thông.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ khen ngợi sự nhanh nhạy của anh T. đã cứu cháu bé thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Đồng thời, mọi người cũng bức xúc về việc gia đình cháu nhỏ lơ là, bất cẩn trong việc trông nom con nhỏ.

Anh Tố bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu cháu bé chạy ra quốc lộ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra hôm 4/4 trên tuyến quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế. Thông tin trên báo Thanh Niê n cho hay, vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 4/4, tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang lái xe trên đường thì phát hiện một bóng nhỏ từ trong nhà chạy thẳng ra đường, hướng về phía làn xe bên kia.

Quan sát phía sau không có xe, anh Tố lập tức phanh gấp, bật đèn tín hiệu rồi nhảy khỏi cabin, lao qua dải phân cách, giơ tay ra tín hiệu cho các xe khác dừng lại, sau đó đưa cháu bé vào lề đường an toàn, giao cho người thân.

Nam tài xế kể thêm, bố mẹ của cháu bé hiện đang làm việc tại TP.HCM còn cháu ở nhà cùng các chị gái. Trong phút sơ sẩy, các chị đã để em bé chạy ra quốc lộ. Bố mẹ của bé gái cũng đã liên lạc, gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tình hình của nam tài xế. Bố mẹ cháu bé lo lắng, hỏi anh Tố việc dừng xe gấp giữa đường như vậy có bị cảnh sát giao thông xử phạt hay không? Nếu có, họ xin được đóng phạt thay. Rất may là anh Tố không bị phạt và còn được cảnh sát giao thông gọi điện động viên.