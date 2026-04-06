Chiều 5/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết trên báo Tiền Phong rằng, đơn vị đã liên hệ để ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của tài xế Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP. Đà Nẵng).

Trước những băn khoăn của dư luận về việc dừng xe giữa quốc lộ có thể vi phạm quy định an toàn giao thông, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Huế đã có phản hồi đầy tính nhân văn.

Cơ quan chức năng khẳng định, hành động của anh Tố xuất phát từ tình huống khẩn cấp nhằm cứu người, bảo vệ tính mạng con người là ưu tiên cao nhất. Lực lượng CSGT đã giải thích rõ để tài xế yên tâm rằng anh sẽ không bị xử phạt trong tình huống này. Ngược lại, đây là một gương điển hình về đạo đức lái xe và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cần được lan tỏa mạnh mẽ.

Khoảnh khắc tài xế Tố dừng xe giữa đường cứu bé gái băng qua đường. Video: Camera hành trình

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 4/4 trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc, TP. Huế. Theo dữ liệu từ camera hành trình, anh Tố đang điều khiển xe tải mang BKS 29A-083.47 lưu thông hướng Bắc - Nam thì bất ngờ phát hiện một bé gái chạy băng qua đường.

Tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm khi cháu bé chui qua khe hở của dải phân cách cứng để sang làn đường ngược lại, ngay thời điểm nhiều phương tiện đang lao tới với tốc độ cao. Nhận thấy tai nạn khó tránh khỏi nếu không can thiệp kịp thời, anh Tố lập tức nhấn phanh, liên tục bấm còi để cảnh báo các xe phía sau rồi nhanh chóng mở cửa cabin, lao thẳng ra giữa đường.

Trong tích tắc, anh Tố đã tiếp cận và bế thọc cháu bé vào khu vực an toàn ngay trước mũi một chiếc ô tô con đang đà lao tới. Theo chia sẻ của nam tài xế, thời điểm đó chiếc xe con đã phải đánh lái gấp để tránh va chạm trực diện. Sau khi chắc chắn cháu bé đã an toàn và bàn giao lại cho người thân, anh Tố mới yên tâm trở lại xe để tiếp tục hành trình.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng vạn lượt chia sẻ. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự khâm phục trước phản xạ nhanh nhạy và tấm lòng nhân hậu của anh. Nhiều người gọi anh là "người hùng đời thực" trên những cung đường vạn dặm.