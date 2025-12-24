Lần đầu có mỹ nhân vẻ ngoài ngược tiêu chuẩn thông thường lại được khen nức nở: Visual tuyệt tác hội họa, không thể đẹp hơn được nữa

Những ngày gần đây, loạt ảnh cổ trang của Trương Nhã Khâm trong tạo hình thời Hán tại Sohu Quốc Phong Thịnh Điển bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Giữa rừng mỹ nhân sở hữu gương mặt gầy gò, sắc sảo theo chuẩn thẩm mỹ hiện hành, sự xuất hiện của Trương Nhã Khâm mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ chịu. Gương mặt tròn đầy, phúc hậu - thứ vẻ đẹp được cư dân mạng Trung Quốc ví von là "mặt như mâm bạc", "trăng rằm tháng tám" nay hiếm hoi xuất hiện và lập tức được khen ngợi nức nở.

Không cần gầy đến mức mong manh, cũng chẳng chạy theo chuẩn tong teo quen thuộc, Trương Nhã Khâm sở hữu nét đẹp hài hòa, đầy đặn vừa đủ, toát lên cảm giác an nhiên và sang trọng. Chính sự tròn trịa ấy khiến tạo hình thời Hán của cô trở nên đặc biệt nịnh mắt, gợi liên tưởng đến những bức tranh mỹ nhân cổ điển. Trước đó, Trương Nhã Khâm từng gây ấn tượng mạnh với tạo hình thời Đường, và lần trở lại này tiếp tục chứng minh cô là một trong số ít diễn viên có thể cân đẹp nhiều triều đại mà không hề bị lẫn lộn hay nhạt nhòa.

Sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, Trương Nhã Khâm không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim cổ trang. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án lớn như Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao Hoàng Hậu, Thiên Cổ Quyết Trần… Tuy nhiên, phải đến Cổ Tương Tư Khúc, cái tên Trương Nhã Khâm mới thực sự bứt lên mạnh mẽ. Trong vai nữ chính Lục Diên, cô được nhận xét “đẹp như bước ra từ tranh vẽ” - một lời khen vừa đúng với tạo hình, vừa chính xác với tinh thần nhân vật. Không chỉ dừng ở nhan sắc, Trương Nhã Khâm còn ghi điểm với lối diễn xuất tiết chế, mềm mại nhưng không yếu đuối, dịu dàng mà vẫn toát lên sự quyết đoán nội tâm.

Ít ai biết rằng Trương Nhã Khâm có nền tảng múa kéo dài hơn 10 năm. Chính điều này mang lại cho cô lợi thế rõ rệt khi bước vào dòng phim cổ trang, đặc biệt là những cảnh võ thuật hay vũ đạo. Trong bối cảnh nhiều tiểu hoa bị chê thiếu lực, thiếu kinh nghiệm khi thể hiện kiếm hiệp - võ hiệp, Trương Nhã Khâm lại nổi bật nhờ từng động tác uyển chuyển, dứt khoát, vừa đẹp mắt vừa giàu tính thẩm mỹ.

Năm 2023, thành công của Cổ Tương Tư Khúc giúp Trương Nhã Khâm được xem như một hiện tượng cổ trang mới. Trang QQ thậm chí còn ưu ái gọi cô là "tiểu Lâm Thanh Hà" - mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp mang hơi thở hoài cổ nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại. Với gương mặt giàu biểu cảm, khí chất nền nã và khả năng biến hóa đa dạng, Trương Nhã Khâm được kỳ vọng có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, từ mỹ nhân đoan trang đến những nhân vật cá tính, nội tâm phức tạp.

Giữa dòng chảy thẩm mỹ ngày càng đồng nhất, sự xuất hiện của Trương Nhã Khâm với gương mặt tròn đầy, phúc tướng và khí chất cổ điển giống như một làn gió ngược chiều - không ồn ào nhưng đủ sức khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn. Và có lẽ, chính điều đó đã làm nên sức hút đặc biệt của mỹ nhân “mặt như mâm bạc” hiếm hoi này.