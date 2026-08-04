Thông tin về nam đại gia Việt SN 1982 bế con khóc nức nở khi nói về vợ

Mới đây, đại gia đình đám Việt Nam Cường Đô La thu hút sự chú ý khi chia sẻ clip bế con, khóc nức nở khi nói lời cảm ơn vợ nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

"Cảm ơn vợ đã lo lắng cho gia đình cho ba cho Su Beo, Suchin, Sutin. Và sau tất cả dù có như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần đồng vợ đồng chồng thì cái gì chúng ta cũng sẽ vượt qua". Trước đó, Cường Đô La cũng đăng ảnh hôn vợ với chia sẻ: "Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang. Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn… Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn .. Yêu vợ nhất trên đời".

Hình ảnh một đại gia bật khóc nức nở khi nhắc tới vợ khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và ví không khác gì các phim ngôn tình hiện đại.

Từ đó thông tin về Cường Đô La lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Vậy Cường Đô La là ai?

Cường Đô La khóc nức nở trong dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

Từ "thiếu gia phố núi" đến Tổng giám đốc tập đoàn

Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với biệt danh Cường Đô La, sinh năm 1982 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh sinh ra trong một gia đình có thế lực kinh tế lớn tại Việt Nam, là con trai của đại gia Nguyễn Thị Như Loan, người đặt nền móng cho tập đoàn bất động sản và cao su lừng lẫy Quốc Cường Gia Lai.

Ngay từ thời học cấp 3, Nguyễn Quốc Cường đã nổi tiếng là tay chơi khét tiếng với nhiều biệt danh như "thiếu gia phố núi", Cường Đô La... Trong đó biệt danh Cường Đô La theo anh đến tận hiện tại.

Tuy nhiên trong một lần chia sẻ với giới truyền thông, Cường Đô La cho biết, anh không hiểu vì sao bản thân lại bị gắn với biệt danh này: "Bản thân tôi chưa bao giờ nhận mình là Cường "Đô La". Đối với tôi, cái tên Cường "Đô La" chưa bao giờ tồn tại", đại gia đình đám từng chia sẻ trên tờ Vnexpress.

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học New South Wales ở Sydney, Úc, anh trở về nước để bắt đầu hành trình lập nghiệp của mình.

Sự nghiệp kinh doanh của Nguyễn Quốc Cường trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với những bước ngoặt lớn. Từ năm 24 tuổi, anh đã dấn thân vào thương trường với vị trí Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng mẹ chèo lái doanh nghiệp vượt qua nhiều giai đoạn khủng hoảng của thị trường bất động sản.

Đến tháng 11 năm 2018, anh quyết định từ nhiệm toàn bộ chức vụ tại tập đoàn gia đình để tự đi trên đôi chân của mình bằng việc thành lập Công ty C-Holdings, tập trung vào phân khúc căn hộ thực tế tại Bình Dương, đồng thời mở rộng sang mảng ẩm thực và dịch vụ chăm sóc xe sang.

Tuy nhiên, ngã rẽ lớn lại đến vào giữa năm 2024 khi mẹ anh vướng vào vòng lao lý. Đứng trước biến cố lớn của gia đình, anh đã chính thức quay trở lại đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai để gánh vác và duy trì sự ổn định cho tập đoàn.

Gia đình hạnh phúc của Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Cường Đô La hạnh phúc bên vợ.

Hạnh phúc viên mãn sau nhiều đổ vỡ

Bên cạnh sự nghiệp đầy biến động, đời tư và tình trường của Cường Đô La cũng là chủ đề tốn nhiều giấy mực của truyền thông suốt hai thập kỷ. Thời trẻ, anh được xem là chàng lãng tử đào hoa bậc nhất giới thượng lưu khi lần lượt gắn bó với nhiều mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt.

Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của vị thiếu gia phố núi ngày nào chính là cuộc gặp gỡ với người mẫu Đàm Thu Trang vào năm 2017. Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, cả hai chính thức tổ chức một đám cưới hoành tráng vào tháng 7 năm 2019, đánh dấu bến đỗ hôn nhân viên mãn của anh.

Cuộc hôn nhân này đã biến một tay chơi siêu xe khét tiếng trở thành một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Đàm Thu Trang nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng nhờ tính cách khéo léo, vun vén tổ ấm và đặc biệt là sự yêu thương, chăm sóc chu đáo dành cho con riêng Subeo.

Hiện tại, gia đình nhỏ của họ đang sinh sống tại một căn biệt thự triệu đô bề thế ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ ấm của cặp đôi ngày càng trọn vẹn khi có thêm hai thiên thần nhỏ là bé gái Suchin và bé trai Sutin. Trên trang cá nhân, Nguyễn Quốc Cường thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như phụ vợ chăm con, đưa các con đi học và cùng gia đình đi du lịch.

Song song với hình ảnh một ông bố bỉm sữa mẫu mực, anh vẫn duy trì niềm đam mê xe cộ khi sở hữu garage ngập tràn siêu xe đắt đỏ, đồng thời tập trung toàn lực để điều hành công việc kinh doanh qua giai đoạn thử thách.