Hơn 14.000 người đồng cảm với cú sốc này của Đông Nhi

Mới đây, trên tài khoản TikTok, Đông Nhi chia sẻ đoạn clip ngắn mở đầu bằng dòng chữ "Ngày đầu tiên con bạn trở lại trường học sau kì nghỉ hè", kèm caption vỏn vẹn bốn chữ "Lỡ mừng hơi sớm". Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 14.000 lượt thích cùng hàng loạt bình luận từ các bà mẹ đang ở đúng giai đoạn này.

Đoạn clip hài hước của mẹ con nhà Đông Nhi

Trong clip, nữ ca sĩ xuất hiện với bộ pyjama lụa màu kem, tóc buông xoã, dáng vẻ của một người vừa rời khỏi giường được vài phút. Cô con gái lớn Winnie thì đã chỉn chu trong bộ đồng phục áo polo xanh nhạt và chân váy xếp ly. Hai mẹ con ngồi trên sofa, Đông Nhi buộc tóc cho con, đưa bình nước, đeo ba lô rồi dắt bé ra tận cửa. Cánh cửa mở, Winnie bước ra ngoài, mẹ quỳ xuống ôm hôn tạm biệt rồi đứng vẫy tay theo.

Ngay khi cửa vừa khép lại, Đông Nhi quay ngoắt vào nhà, nhún nhảy ăn mừng giữa hành lang như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đúng vài giây: Máy quay lia sang chiếc sofa phòng khách, nơi cô con gái út Hannie đang ngồi khoanh chân, tóc buộc túm trên đỉnh đầu, cười toe toét nhìn thẳng vào ống kính. Chị hai vừa ra khỏi cửa thì ca trực thứ hai của mẹ bắt đầu.

Các gia đình 2 con nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm trong clip này. Nhiều người phì cười khi nhìn thấy sự bất lực đáng yêu của Đông Nhi khi nhìn thấy cô con gái thứ 2.

Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, sinh năm 2020, là con gái đầu lòng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Tháng 8/2025, bé bắt đầu theo học tại một trường quốc tế liên cấp. Trong ngày đầu tiên đến ngôi trường mới, nữ ca sĩ từng viết trên trang cá nhân rằng ba năm trước chị hai còn bỡ ngỡ và khóc nhè, còn giờ thì đã sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ, kèm lời nhắn "Cảm ơn chị hai đã trưởng thành theo cách nhẹ nhàng ấm áp như thế".

Cô con gái út Hannie, tên thật là Ông Gia Hân, chào đời rạng sáng 21/8/2024, tức chỉ còn ít ngày nữa là tròn hai tuổi. Khi thông báo tin vui, Đông Nhi cho biết vợ chồng cô chọn cái tên Gia Hân đơn giản vì "mong muốn có gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tiếng cười", đồng thời kể chị hai Winnie mê em không rời.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn năm 2019 sau khoảng mười năm hẹn hò. Từ khi lên chức mẹ, nữ ca sĩ vẫn duy trì nhịp chia sẻ đều đặn về hai con trên mạng xã hội, nhưng thường chọn góc đời thường và hài hước thay vì phô trương, và đó cũng là lý do những đoạn clip kiểu này dễ lan xa hơn hẳn một tấm ảnh gia đình dàn dựng công phu.