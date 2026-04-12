Cùng với sự quan tâm dành cho Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu, cư dân mạng cũng đặc biệt ông ý đến gia đình cô, cụ thể là bố cô - ông Doãn Thanh Sơn. Thậm chí một số từ khóa như “bố của Doãn Hải My”, “bố vợ Đoàn Văn Hậu”,... cũng lọt tìm kiếm phổ biến.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cùng bố mẹ cô dâu

Một số từ khóa liên quan đến bố Doãn Hải My

Kể từ sau khi đám cưới của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu vào tháng 11/2023, bố Doãn Hải My ngày càng ít xuất hiện trước công ôngng. Như 2 dịp Tết Nguyên đán 2025 và 2026, ông Sơn không xuất hiện trong ảnh gia đình, chỉ có mẹ Doãn Hải My và 3 con.

Chính vì vậy cư dân mạng cũng thắc mắc và liên tục hỏi thăm bố Doãn Hải My đang ở đâu: "Lâu rồi không thấy chú Sơn xuất hiện", "Hóng ảnh gia đình Doãn Hải My để thấy anh bố, mà không có"... là những bình luận xuất hiện nhiều dưới ảnh gia đình đoàn tụ của Doãn Hải My.

Doãn Hải My và mẹ cùng 2 em trai trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Đây cũng không phải lần đầu tiên bố của Doãn Hải My không xuất hiện trong khung hình gia đình.

Lần gần nhất, ông Sơn công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là vào dịp sinh nhật 1 tuổi của cháu trai hồi tháng 5/2025. Một khoảnh khắc khác là khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai vào tháng 6/2024. Khi đó, Doãn Hải My chụp ảnh góc nghiêng của bố.

Bố Doãn Hải My trong dịp sinh nhật cháu ngoại

Ông Sơn xuất hiện trong tiệc tháng của con trai Doãn Hải My

Dù hiếm khi xuất hiện song qua những chia sẻ của Doãn Hải My, có thể thấy cô nhận được nhiều sự quan tâm của bố. Chẳng hạn như thời kì Hải My mang bầu, ông Sơn đã mang cả thùng sách đến cho con gái đọc, lấy thêm kiến thức và kinh nghiệm để nuôi dạy con cái.

Hay vào cuối năm 2023, ông Sơn đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật bên cạnh Doãn Hải My cùng ông thích: "Happy Birthday my Angel! Vẫn thế con nhé...".

Các hình ảnh còn lại trên tài khoản của ông Sơn đều liên quan đến công việc, bạn bè, ít khi đề cập đến con gái và gia đình.

Doãn Hải My hồi bé cùng với bố

Những hình ảnh hiếm hoi được ông Doãn Thanh Sơn tự chia sẻ trong thời gian qua

Trong quá khứ, ông Doãn Thanh Sơn là dân chơi Hiphop nổi tiếng đời đầu có nickname là Sơn Break. Cùng với Việt Max, Hà Lê,... Sơn Break vẫn được xem là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam.

Hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông Sơn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng.

Dịp đám cưới của Doãn Hải My, ông Doãn Thanh Sơn đã lọt top tìm kiếm vì sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, profile ấn tượng, chịu chơi khi tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng.

Bố Doãn Hải My trong dịp đám cưới con gái