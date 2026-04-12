Hot lại triết lý của Đoàn Văn Hậu 10 năm trước.

Từng gây bão mạng xã hội với phát ngôn "không chạy theo phụ nữ" năm 17 tuổi, Đoàn Văn Hậu của hiện tại đã có một hành trình dài đầy biến động, từ đỉnh cao sân cỏ đến bước ngoặt hôn nhân viên mãn.

Năm 2016, khi Đoàn Văn Hậu vẫn còn là một cái tên trẻ đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong màu áo CLB Hà Nội và các cấp độ đội tuyển, anh đã để lại một dòng trạng thái gây sốt trên trang cá nhân: "Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi" .

Chia sẻ của Văn Hậu năm 17 tuổi

Vào thời điểm đó, câu nói này được xem là tuyên ngôn đầy cá tính và có phần "ngông" của một cầu thủ trẻ đang dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp quần đùi áo số. Nó khắc họa hình ảnh một Đoàn Văn Hậu lạnh lùng, quyết đoán và đặt bóng đá lên trên hết. Phát ngôn này sau đó liên tục được cộng đồng mạng "đào lại" mỗi khi anh tỏa sáng. Mới đây, cái tên Đoàn Văn Hậu cũng đang gây xôn xao khi xuất hiện trong một đoạn chat liên quan đến chuyện tình cảm.

Sau gần 10 năm nhìn lại, "đôi chân để chơi bóng" của Văn Hậu đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ những chuyến xuất ngoại sang Hà Lan, những danh hiệu vô địch quốc gia, vô địch SEA Games, AFF Cup... cho đến những nốt trầm vì chấn thương dai dẳng. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại chính là sự thay đổi trong quan niệm về tình yêu của hậu vệ quê Thái Bình.

Sự xuất hiện của Top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My đã chính thức "phủ định" tuyên ngôn của chàng trai 17 tuổi năm nào. Từ một cầu thủ khẳng định không chạy theo phụ nữ, Văn Hậu trở thành một người đàn ông lãng mạn, luôn dành những cử chỉ ngọt ngào nhất cho người bạn đời. Hình ảnh anh kiên trì cổ vũ vợ trong các sự kiện hay khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới "thế kỷ" cuối năm 2023 đã minh chứng cho một bước trưởng thành mới. Đôi chân của Hậu vẫn dành cho bóng đá, nhưng trái tim đã tìm được bến đỗ bình yên.

Vă Hậu sau 10 năm hạnh phúc bên vợ đẹp con xinh

