Trong những ngày vừa qua, các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đón nhận đông đảo sự yêu mến, theo dõi của tất cả mọi người. Nhiều người đổ về các tuyến phố tại Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành và đặc biệt hơn là dàn khí tài quân sự.

Mỗi khi những chiếc xe tăng, xe bánh xích hoành tráng hay những phương tiện đặc chủng uy nghiêm, lăn bánh trên đường phố Hà Nội đều nhận được sự hò reo, cổ vũ nồng nhiệt từ người xem. Các chiến sĩ trên dàn khí tài cũng nhanh chóng thu hút sự chú bởi vẻ trang nghiêm, thần thái siêu ngầu nhưng cũng không kém phần thân thiện khi liên tục vẫy tay tương tác.

Một trong số đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 2 nữ chiến sĩ, lần lượt đứng trên chiếc xe bọc thép Shinjeong S5 của lực lượng Công an. Được biết, xe bọc thép Shinjeong S5 được trang bị một súng máy trên nóc, cùng hệ thống cảm biến, ống phóng lựu đạn khói, hệ thống phá sóng và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Ngân Hà - nữ chiến sĩ nhiệt tình vẫy tay, nhận được sự ủng hộ lớn từ người xem (Ảnh: Duy Anh)

Hoàng Ngọc Linh ngay lập tức gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp trên chiếc xe bọc thép (Ảnh: Duy Anh)

Chiếc xe khiến dân tình trầm trồ một thì thần thái của 2 nữ chiến sĩ phải khiến mọi người thốt lên: “Hơn cả điện ảnh”. Khi đang thực hiện nhiệm vụ, 2 nữ chiến sĩ sẽ đứng nghiêm giơ tay chào, mặt hướng lên thể hiện rõ phong thái tự tin, mạnh mẽ. Tuy nhiên khi đi qua các tuyến phố có thể giao lưu, 2 nữ chiến sĩ lại vô cùng tươi tắn, nhiệt tình vẫy chào người xem đang đứng kín 2 bên đường.

Bên cạnh đó, sự xinh đẹp, cuốn hút của 2 “bóng hồng” này cũng khiến nhiều người ấn tượng và ngưỡng mộ.

Theo đó, 2 cô gái đang được “săn đón” này là Hoàng Ngọc Linh (SN 2002) và Nguyễn Ngân Hà thuộc Khối các phương tiện đặc chủng của Bộ Công an.

Ngân Hà và Ngọc Linh được nhiều người chụp hình vì diện mạo xinh đẹp, thần thái siêu ngầu (Ảnh: FBNV)

Hoàng Ngọc Linh (Ảnh:FBNV)

Ngân Hà (Ảnh: TikTok nhân vật)

Trong dàn các phương tiện đặc chủng, đây là 2 nữ chiến sĩ duy nhất do đó đều nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem. Khi dừng lại trên phố Yên Phụ (Hà Nội), cả Ngọc Linh và Ngân Hà đều được nhiều người xin chụp hình làm kỷ niệm và dành những lời khen đến 2 nữ chiến sĩ.

Xuất hiện với thần thái siêu ngầu nhưng ngoài đời, Ngọc Linh và Ngân Hà đều rất thân thiện, vui vẻ. Những hình ảnh đời thường mà cả hai chia sẻ trên MXH cũng khiến nhiều người “thả tim” bởi nhan sắc xinh đẹp, dễ thương.