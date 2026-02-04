Thông tin quan trọng mà người dân Việt Nam sắp đi nước ngoài đặc biệt chú ý

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 bổ sung trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

Bổ sung trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh đối với:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (điểm a, b khoản 5 Điều 17) để đảm bảo tính minh bạch trong thực thi pháp luật (do chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó nên có trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp); pháp điển hóa quy định từ Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

Quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Luật cũng bổ sung quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn nhằm để bên nhận chuyển nhượng biết rõ nghĩa vụ thuế còn tồn đọng của dự án, có cơ sở pháp lý để yêu cầu bên chuyển nhượng bàn giao, đối soát nghĩa vụ thuế trước khi ký hợp đồng, giảm rủi ro pháp lý, nâng cao tính minh bạch của thị trường chuyển nhượng dự án đặc biệt trong các giao dịch chuyển nhượng vốn trực tiếp hoặc gián tiếp, chuyển nhượng dự án có yếu tố nước ngoài.

Bảo đảm nguyên tắc nghĩa vụ tài chính gắn liền với dự án, tài sản được chuyển giao; Ngăn ngừa tình trạng bên chuyển nhượng bỏ nghĩa vụ, dẫn đến thất thu ngân sách.

Quy định này nhằm thu đúng, thu đủ trong bối cảnh các giao dịch mua bán, sáp nhập xuyên biên giới ngày càng gia tăng.

Theo đó: Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân cư trú tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn trực tiếp hoặc gián tiếp cho tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân cư trú tại Việt Nam thì bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế phải nộp của bên chuyển nhượng.

Trường hợp cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nơi bên chuyển nhượng vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế phải nộp của bên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về thuế (khoản 6 Điều17).

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ quy định: Quy định tại Điều 13 và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Điều 26 của Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Hướng dẫn kiểm tra nợ thuế

Cách 1: Tra cứu trên website chính thức của Tổng cục Thuế

Bước 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản tại đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng thông tin mã số thuế cá nhân.

Bước 2: Đăng nhập và tra cứu thông tin

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu" rồi chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Năm 2022, Tổng cục Thuế ra mắt ứng dụng eTax, giúp người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Bước 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản, tương tự cách làm trên website Thuế điện tử.

Bước 2: Nhấn vào nút tra cứu để kiểm tra mình được hoàn thuế hay phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu