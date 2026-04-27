Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Sơn La vào sáng 26-3, cơ quan chức năng cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn lên 2 người. Có 4 nạn nhân đa chấn thương được chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức và Xanh Pôn (TP Hà Nội) để cấp cứu, điều trị tích cực.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chiều tối bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại Sơn La trong tình trạng đa chấn thương.

Các bác sĩ khẩn trương thăm khám, phân loại mức độ chấn thương và kích hoạt quy trình cấp cứu. Trong đó, 2 người tình trạng nhẹ hơn được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị.

Hai nạn nhân nặng hơn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là L.H.L. (31 tuổi) và T.H.Đ. (35 tuổi). Khi được chuyển đến bệnh viện, cả hai trong tình trạng tổn thương nặng, chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín cùng nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 26-4, xe khách mang biển số Hà Nội đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai (Vân Hồ, Sơn La), đoạn đường có mặt cắt hẹp khoảng 2,5 m.

Trên xe có 26 người, tính cả tài xế là ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đoàn khách đang di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ. Khi đến Km 04+200, ô tô khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, các nạn nhân bị thương khác được điều trị tại các bệnh viện.

Các nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ đặc điểm tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn và mặt đường hẹp. Trong khi đó, tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Từ vụ tai nạn tại Sơn La, Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe chở khách du lịch, cần bố trí lái xe có kinh nghiệm đường đèo núi hoặc sử dụng người thông thạo địa hình để hỗ trợ hành trình. Bên cạnh đó, tài xế cần tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, kiểm tra kỹ phương tiện trước khi di chuyển trên các tuyến đường miền núi.

Cục CSGT cũng nhấn mạnh, việc chủ quan khi điều khiển phương tiện trên đường đèo dốc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó người lái cần nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và chính mình.