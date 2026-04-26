Hiện trường vụ xe khách gặp tai nạn.

Ông Nguyễn Hồng Thành - Chủ tịch UBND xã Vân Hồ cho biết, vào lúc 10h30 ngày 26/4, trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Nà Bai, xã Vân Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người tử vong và 24 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường để cứu nạn

Cụ thể, xe ô tô khách BKS 29B-170.45 do Lưu Viết T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP. Hà Nội) điều khiển, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống ta luy âm sâu khoảng 100m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 20 người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT , Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an xã Chiềng Yên, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Trung tâm Y tế xã Chiềng Yên (Vân Hồ) khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lực lượng CSGT thăm hỏi, động viên những người bị thương.

Theo ông Thành, nguyên nhân ban đầu được xác định do đoạn đường xuống dốc, quanh co liên tục, mặt đường hẹp khoảng 2,5m; lái xe không quen đường, không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống ta luy âm.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra , làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.