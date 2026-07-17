Liên quan đế sự việc xe ô tô 7 chỗ có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu, xảy ra tối ngày 15/7 tại đoạn đường đèo dốc tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, theo thông tin trên báo VietNamNet , tài xế xe cứu thương Nguyễn Lạc Hưng cho biết đã làm việc với lực lượng CSGT, cung cấp bản tường trình và dữ liệu camera hành trình để phục vụ công tác xác minh.

Ông Nông Quang Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc xác nhận, bệnh nhân được chuyển viện là nam, nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, tiên lượng rất nặng. Ông Tân thông tin, sau khi được cấp cứu ban đầu, bệnh viện đã giải thích tình trạng bệnh. Với hy vọng còn cơ hội cứu chữa, gia đình mong muốn chuyển tuyến lên trên. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu di chuyển qua địa phận xã Yên Minh được một đoạn thì bệnh nhân không qua khỏi.

Chiếc ô tô 7 chỗ được cho là không nhường đường cho xe cấp cứu suốt quãng đường gần 5km. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô 7 chỗ có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu.

Tài xế Hưng cho hay, thời điểm đó, ông đang chở bệnh nhân bị đột quỵ đi từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Khi xe đi qua xã Yên Minh (tỉnh Tuyên Quang) thì gặp xe 7 chỗ nói trên. Suốt quãng đường dài gần 5km, dù ông Hưng đã dùng còi ưu tiên để xin vượt nhưng xe 7 chỗ không nhường đường. Người nhà của bệnh nhân ngồi ở ghế phụ đã quay lại clip. Sau đó, ông Hưng đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Kể với báo Tiền Phong, ông Hưng cho hay sáng 16/7, có một người tên D. (trú xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) đã gọi điện, tự nhận là người điều khiển chiếc xe 7 chỗ trong đoạn clip và gửi lời xin lỗi về hành vi không nhường đường. Người này cũng giải thích rằng, thời điểm đó do trong xe đang bật nhạc lớn nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên của xe cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.