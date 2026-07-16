Liên quan đến sự việc một ô tô 7 chỗ được cho là không nhường đường cho xe cứu thương trong quãng đường gần 5km, xảy ra tối 15/7 tại Tuyên Quang, ngày 16/7, trao đổi trên báo Lao Động, Đại tá Nguyễn Quang Dục - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Quang Dục chia sẻ, sau khi nắm thông tin thì sáng nay đơn vị đã cho xử lý ngay, hiện đã tìm được chủ xe 7 chỗ và đang tiến hành làm việc. Theo vị Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, giờ phải xác định xem nội dung ở mức độ nào, kể cả người cung cấp clip. Xác minh việc người cấp cứu có bị ảnh hưởng do cản trở không và sự cản trở kéo dài như thế nào.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng, BKS 12A - 093.XX có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu. Sự việc khiến dư luận bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hưng, lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho hay tối 15/7, ông chở bệnh nhân bị đột quỵ đi từ Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc lên tuyến trên (Bệnh viện Đa khoa Hà Giang).

Khi xe cấp cứu đi qua xã Yên Minh (tỉnh Hà Giang) thì gặp xe 7 chỗ nói trên. Suốt quãng đường dài gần 5km, xe 7 chỗ không nhường đường dù ông Hưng đã sử dụng còi ưu tiên để xin vượt. Vì bức xúc, ông đã nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ghế phụ quay lại clip.

Theo ông Hưng, thời điểm xảy ra sự việc, xe đang chở một nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi.

Quốc lộ 4C là tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua hẹp, tối qua trời lại mưa, mặt đường trơn trượt nên nếu xe phía trước không chủ động nhường đường thì xe cấp cứu không thể vượt.

Vì không biết lái xe 7 chỗ là ai nên ông Hưng đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội với mong muốn tài xế biết và rút ra bài học. “Đường sá ở vùng cao còn khó khăn lắm! Chở bệnh nhân đi cấp cứu quãng đường hơn 150km, chỉ có ca nào bị nặng rồi người ta mới chuyển tuyến. Nếu mọi người lái xe thiếu ý thức, không nhường đường cho xe cấp cứu là bệnh nhân bị mất thêm một cơ hội sống ”, tài xế xe cứu thương cho hay.

Kể thêm trên báo Tiền Phong , ông Hưng cho hay đến sáng 16/7, có một người tên D. (trú xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) đã gọi điện, tự nhận là người điều khiển chiếc xe 7 chỗ trong đoạn clip. Người này gửi lời xin lỗi về hành vi không nhường đường và giải thích rằng thời điểm đó không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên của xe cấp cứu do đang bật nhạc lớn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.