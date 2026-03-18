Lời khai của nam thanh niên lao vào hành hung nữ shipper giữa đường ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn

Liên quan vụ nữ shipper bị nam thanh niên lao vào hành hung giữa đường ở TP.HCM, ngày 18/3, Công an TP.HCM đã làm việc với Trương Nguyên Huy.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng. Nhận tin báo, công an vào cuộc xác minh, mời đối tượng liên quan là Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ tại địa chỉ xảy ra vụ việc) đến làm việc.

Trương Nguyên Huy làm việc với công an - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày, chị T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn.

Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T. đề nghị chờ người nhận trực tiếp. Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra, sau khi lời qua tiếng lại đã bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Không dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ hai, chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Sau vụ việc, chị T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám.

Hình ảnh nam thanh niên hành hung nữ shipper do camera an ninh ghi lại

Tại cơ quan công an, Trương Nguyên Huy khai nhận giữa Huy và chị T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Hiện, Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ những va chạm nhỏ trong đời sống, là hành vi không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Mọi công dân cần nhận thức rõ: chỉ một phút nóng giận, thiếu kiềm chế có thể đẩy bản thân trở thành đối tượng vi phạm pháp luật, đối diện với trách nhiệm hình sự, bồi thường dân sự và những hệ lụy lâu dài cho bản thân, gia đình, xã hội.

Công an Thành phố kiên quyết điều tra đến cùng, xử lý dứt điểm các hành vi côn đồ, xâm hại sức khỏe người khác. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.