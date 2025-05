Thông tin mới vụ nam phụ huynh đánh, ép cô giáo đứng dưới trời mưa ở Nghệ An

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Thúy (SN 1985, trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hà Văn Thúy tại cơ quan công an.

Trước đó vào chiều 28/4, Công an xã Tân Thắng nhận được thông tin về vụ gây rối trật tự công cộng tại trường Tiểu học xã Tân Thắng nên đã báo đến Tổ công tác địa bàn số 1 (thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An) để có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, khoảng 16h30 phút ngày 28/4, Hà Văn Thúy đến điểm trường Bắc Thắng (thuộc trường Tiểu học xã Tân Thắng) để đón con trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Thúy túm tóc, đánh vào mặt và ép cô N. đứng dưới trời mưa ở sân trường.

Thấy Thúy không mặc áo mưa, thầy giáo Lục Xuân H. hỏi thăm “sao đến đón cháu mà không mặc áo mưa” thì lập tức bị người này buông lời lẽ đe dọa. Thấy người này có biểu hiện bất thường, thầy H. tránh đi nơi khác.

Thúy tiếp tục đi vào trong lớp học và bắt gặp cô Nguyễn Thị Kim N. ( giáo viên chủ nhiệm lớp 3+4). Tại đây, Thúy túm tóc, dùng tay đánh vào mặt cô N. Thúy sau đó còn ép cô N. ra đứng dưới trời mưa giữa sân trường và tiếp tục hành hung . Phát hiện sự việc, những người xung quanh đến can ngăn nhưng Thúy vẫn không chịu dừng lại.

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường bảo vệ các thầy cô, đồng thời lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan Công an, Hà Văn Thúy thừa nhận do say rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Người này tỏ ra hối lỗi và liên tục nói xin lỗi cô giáo về những hành động trên.

Cô Nguyễn Thị Kim N. cho biết, vụ việc đã khiến cô N. bị bầm tím ở vùng mặt. Tại buổi làm việc với chính quyền xã và công an, cô N. cũng đã nhận được lời xin lỗi từ Hà Văn Thúy.

Được biết, gia đình Hà Văn Thúy đã có 3 người con. Trong đó 2 cháu nhỏ đang học lớp 1 và lớp 4 tại điểm trường Bắc Thắng. Thường ngày, Hà Văn Thúy làm lao động tự do trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, vợ Hà Văn Thúy) cho hay, trưa 28/4 gia đình sửa nền nhà có làm mâm cơm nên chồng chị đã uống rượu bia . Sau sự việc, gia đình đã đưa cô giáo đi bệnh viện khám, đồng thời đến tận nhà xin lỗi. Chị N. cho biết thêm, hiện chị đã làm đơn gửi công an xin cho chồng được tại ngoại với lý do nhân thân tốt, lần đầu vi phạm, là lao động chính trong gia đình có ba con nhỏ.

Vụ việc đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.