Liên quan vụ nổ tại số nhà 110B – E4, tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định ngôi nhà đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn.

Nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với Ôxi trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Trước đó, sáng 24/11, tại số nhà 110B – E4 đã xảy ra vụ nổ làm nhiều người thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 18h ngày 24/11, đã có 6 nạn nhân tử vong. 10 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.