Sáng 18-10, một lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (có địa chỉ ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện nhà trường, ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, còn nguyên nhân xảy ra xô xát đến nay nhà trường vẫn chưa rõ.

"Hai em học sinh này thuộc diện có học lực đạt, hạnh kiểm khá. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 em này không hề có mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau sự việc, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị tử vong. Hiện trường đang chờ kết luận của cơ quan công an trước khi đưa ra hình thức xử lý tiếp theo"- đại diện lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai thông tin.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A, gần Trường THPT Đặng Thai Mai), 2 bạn học sinh lớp 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn lao vào đánh nhau.

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm bạn 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.