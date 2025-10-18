Sự việc một nam sinh lớp 12 bị nam sinh khoá dưới đâm tử vong sau giờ học ở Thanh Hoá khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Cụ thể vào trưa 17/10, sau tiết học thứ 5, học sinh L.Q.H. (SN 2008) hẹn P.T.B.N. (SN 2009) tại cây xăng Xuân Hà – Xã Quảng Bình. 2 bên sau đó đã xảy ra xô xát, đánh nhau.

Theo nội dung từ clip do người dân chứng kiến quay lại thì thấy H. cầm mũ bảo hiểm truy đuổi, đánh N. gần trụ bơm xăng. Nam sinh lớp 11 bỏ chạy khoảng 20 m thì bất ngờ rút dao trong người, quay lại đâm một nhát trúng vùng mặt H.. Nạn nhân lảo đảo, máu chảy nhiều, được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

2 nam sinh xảy ra xô xát ở cây xăng Xuân Hà.

Cả hai nam sinh đều học tại trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, Thanh Hoá). Khi nắm bắt được thông tin, BGH trường, cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô trong nhà trường đã ra địa điểm xảy ra vụ việc và lên bệnh viện đa khoa Quảng Xương để nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết cùng gia đình, công an xã Quảng Bình. Nhà trường cũng đã kịp thời thông tin đến công an Xã Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá để thông báo sự việc và phối hợp cùng giải quyết.

Chiều 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với VKS cùng cấp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm và người liên quan để làm rõ vụ việc.

Thông tin trên Vnexpress, ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, cho biết trong quá trình học tập, thầy cô không ghi nhận mâu thuẫn giữa hai học sinh. Cả hai không phải là học sinh cá biệt. Vụ án được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bột phát. Nghi can gây án đã bị nhà chức trách tạm giữ. Lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai và ngành giáo dục đang hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.