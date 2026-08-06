Lộ diện "cô bạn thân đại gia" nghi sinh con cho sao nam hạng A giàu nhất nhì showbiz

Châu Kiệt Luân đang là cái tên nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nam ca sĩ vướng nghi vấn ngoại tình sau lưng bà xã Côn Lăng, có con trai ngoài giá thú với bạn thân đại gia sau tiết lộ chấn động của paparazzi Trác Vỹ. Đến tối 5/8, tờ Sohu cho biết chân dung, danh tính của nữ đại gia họ Lưu được cho là có mối quan hệ tình ái với "ông hoàng nhạc pop" đã bị truy ra.

Người phụ nữ tên là Lưu Nhược Tuyết, có ngoại hình xinh đẹp gợi cảm không thua kém gì vợ của "Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ". Châu Kiệt Luân và Lưu Nhược Tuyết cùng trở thành cổ đông của công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống & Giải trí Trân Ái Fantasy Tây An vào ngày 9/1/2012. Đến tháng 10/2012, Lưu Nhược Tuyết rời khỏi ghế cổ đông công ty, còn Châu Kiệt Luân đến tháng 12/2021 mới rút vốn. S au khi rời Trân Ái Fantasy, Lưu Nhược Tuyết bắt đầu thành lập nhiều công ty khác nhau. Tháng 7/2014, cô thành lập công ty quản lý nhà hàng Ferris Wheel Bắc Kinh. Tại sự kiện khai trương của công ty này, Châu Kiệt Luân đích thân đến tham dự, biểu diễn và chụp ảnh chung với Lưu Nhược Tuyết.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ đại gia Lưu Nhược Tuyết - người đang vướng nghi vấn sinh con ngoài giá thú cho Châu Kiệt Luân. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý bị réo tên ầm ĩ suốt 24 qua, Châu Kiệt Luân vẫn không lên tiếng phản hồi về nghi vấn có con riêng sau lưng vợ người mẫu. Thay vào đó, anh tỏ ra vô cùng "chill" và bình thản khi đăng story Instagram cập nhật tình hình đi chơi tennis từ lúc trời mưa tới khi trời nắng. Về phía Côn Lăng, cô cũng chẳng có bất kỳ động tĩnh nào sau khi chồng vướng tin đồn đời tư tiêu cực.

Giữa nghi vấn ngoại tình sau lưng Côn Lăng, có con ngoài giá thú với bạn thân nữ đại gia, Châu Kiệt Luân không phản hồi. Anh chia sẻ hình ảnh đi đánh tennis trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Theo đó, vào tối 4/8, "Đệ nhất paparazzi Trung Quốc" Trác Vỹ hiếm hoi tái xuất và khiến dư luận chấn động khi cho biết một ca sĩ "thiên vương" nổi tiếng của làng nhạc Hoa ngữ có con ngoài giá thú, nhưng giấu nhẹm nhiều năm qua. Trác Vỹ cho biết sao nam hạng A và nữ đại gia họ Lưu vốn là bạn thân. Nam ca sĩ từng biểu diễn trong lễ khai trương công ty của đối phương mà không nhận 1 đồng thù lao.

Mối quan hệ mờ ám bị lộ khi nữ đại gia mang thai và sinh con ngay trước thời điểm đăng ký kết hôn với bạn trai. Nhận thấy thời điểm mang thai không khớp, ngoại hình đứa trẻ cũng không giống mình, bạn trai đã yêu cầu cô Lưu làm giám định ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ không có quan hệ huyết thông với bạn trai nữ đại gia họ Lưu mà là con ruột của "thiên vương làng nhạc". Sau khi sự thật về thân thế của đứa trẻ được làm sáng tỏ, cô Lưu chia tay bạn trai rồi ôm con đến Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp.

"Người tôi đang nhắc đến là siêu sao hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ, tên gồm 3 chữ, nổi tiếng nhờ ca hát, đã kết hôn và có cuộc hôn nhân 'bề ngoài hạnh phúc, bên trong khó nói'. Bé trai đó đã hơn 10 tuổi và hai mẹ con sống rất kín tiếng", Trác Vỹ tiết lộ danh tính của nam ca sĩ có con ngoài giá thú.

Paparazzi Trác Vỹ tái xuất và tiết lộ tin chấn động về 1 thiên vương làng nhạc Hoa ngữ có con ngoài giá thú. Ảnh: Sohu.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, netizen phát hiện Châu Kiệt Luân là người có dữ kiện đời tư trùng khớp với nhân vật nam chính được Trác Vỹ nhắc đến. Trước hết là địa điểm Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Ai cũng biết Châu Kiệt Luân có khá nhiều mối liên hệ với thành phố này. Ngoài những lần tổ chức concert gây chú ý, anh và nữ đại gia họ Lưu từng góp vốn đầu tư vào một công ty tại Tây An vào năm 2011. Sau này, Châu Kiệt Luân và nữ đại gia đều lần lượt rút vốn khỏi công ty nói trên. Tất cả thông tin đầu tư này đều được công ty quản lý JVR Music (Kiệt Uy Nhĩ) của giọng ca Sứ Thanh Hoa đăng tải công khai.

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn nghi vấn Châu Kiệt Luân phản bội Côn Lăng từ lúc còn chưa kết hôn. Theo đó, giọng ca Sứ Thanh Hoa hẹn hò Côn Lăng năm 2010. Đến năm 2015, khi nữ người mẫu tròn 22 tuổi, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại Anh, Australia và Đài Loan (Trung Quốc). Thế nhưng giờ đây, nam ca sĩ lại vướng tin lén lút qua lại, có con chung với người phụ nữ khác từ năm 2011.

Paparazzi Trác Vỹ tái xuất và tiết lộ tin chấn động về 1 thiên vương làng nhạc Hoa ngữ có con ngoài giá thú. Ảnh: Sohu.

Tại showbiz Trung Quốc, gia đình hạnh phúc của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Sau hơn 10 năm kết hôn, họ có với nhau 3 con. Côn Lăng được chồng yêu chiều hết mực, luôn hỗ trợ cô phát triển sự nghiệp. Do đó, ồn ào lần này được cho là sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến hình ảnh của cặp sao hàng đầu xứ Đài.

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, được mệnh danh là “Vua nhạc Mandopop” của châu Á. Anh là một trong những nghệ sĩ có album bán chạy nhất Trung Quốc đại lục, từng lập kỷ lục với hơn 30 triệu album bán ra. Ngoài ra, Châu Kiệt Luân còn được xem là "cỗ máy in tiền" của showbiz Hoa ngữ. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2025, anh đã làm người đại diện của 13 thương hiệu, với thu nhập khoảng 400 triệu TWD (354 tỷ đồng). Ước tính tài sản của nam nghệ sĩ khoảng 300 triệu USD (7.890 nghìn tỷ đồng), trong đó có nhiều bất động sản đắt giá, bộ sưu tập xe hơi sang trọng, các tác phẩm nghệ thuật...

Cuộc hôn nhân của Châu Kiệt Luân - Côn Lăng đang gặp sóng gió lớn. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sohu