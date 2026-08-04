Thông tin cải chính, xin lỗi

Ngày 28/7/2026, Chuyên trang Sức khỏe 24h đã đăng tải bài viết phản ánh thông tin do người dân đăng tải trên cổng thông tin iHanoi liên quan đến cửa hàng KFC Bà Triệu. Sau đó, một số trang thông tin điện tử tổng hợp và fanpage đã dẫn nguồn đăng tải lại nội dung này.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của KFC Việt Nam, làm việc với cơ quan chức năng địa phương và rà soát, đối chiếu các thông tin, Ban Biên tập xác định các hình ảnh được dẫn từ nội dung phản ánh không phải hình ảnh phát sinh tại cửa hàng KFC Bà Triệu mà là hình ảnh của một vụ việc khác đã từng xảy ra trước đó.

Ban Biên tập đã gỡ bỏ bài viết để thực hiện cải chính. Chúng tôi chân thành xin lỗi KFC Việt Nam và bạn đọc về những thiếu sót trong quá trình phản ánh vụ việc.