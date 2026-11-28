Bước vào tuần mới từ ngày 30/11 đến 6/12 Dương lịch, khoảng thời gian dịch chuyển năng lượng từ các vì sao thôi thúc mỗi cung hoàng đạo quay về kết nối với thế giới nội tâm và sẵn sàng cho những bước ngoặt lớn.

Với Bạch Dương, thông điệp vũ trụ gửi đến bạn là hãy học cách kiên nhẫn, tiết chế ngọn lửa vội vã bên trong để lắng nghe góc nhìn từ đồng nghiệp nhằm tạo nên những bước tiến bền vững nơi công sở. Kim Ngưu đón nhận lời nhắn hãy tin tưởng vào nền tảng thực tế vốn có, tập trung hoàn thiện các kế hoạch dang dở và duy trì sự tỉnh táo trước những cám dỗ đầu tư rủi ro. Trong khi đó, Song Tử nhận được thông điệp về sự tập trung tư duy, khuyên bạn nên giải phóng bộ não khỏi những suy nghĩ mông lung để dốc sức cho các dự án trọng điểm và cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.

Chuyển sang nhóm chòm sao tiếp theo, Cự Giải được vũ trụ ôm ấp bằng thông điệp chữa lành cảm xúc, hãy mở lòng chia sẻ những trăn trở với người thân và tạo cho mình một khoảng không gian yên bình để tái tạo nguồn năng lượng yêu thương. Sư Tử đón nhận tín hiệu về sự khiêm nhường trong phong thái lãnh đạo, học cách tiết chế cái tôi để biến sự lắng nghe thành sức mạnh gắn kết tập thể và thu hút quý nhân nâng bước. Với Xử Nữ, vũ trụ nhắc nhở bạn hãy phát huy tính cẩn trọng, tỉ mỉ trong việc rà soát các cam kết tài chính, giữ vững niềm tin vào năng lực cá nhân và gạt bỏ những nghi ngại không đáng có để gặt hái thành quả xứng đáng.

Đối với các chòm sao tiếp theo trên bản đồ sao, Thiên Bình nhận được thông điệp về sự chủ động khơi thông các mối quan hệ, hãy dùng sự tinh tế ngoại giao để chữa lành những bất đồng cũ và lên kế hoạch quản lý thu chi khoa học cho mùa lễ hội cận kề. Bọ Cạp được vũ trụ khuyên hãy tiếp tục lắng nghe trực giác tài chính sắc bén của mình, dũng cảm theo đuổi các cơ hội hợp tác mới nhưng luôn giữ sự minh bạch và uy tín làm gốc rễ cho mọi thành công. Dành cho Nhân Mã, chòm sao rực rỡ nhất tuần này, thông điệp vũ trụ nhắn gửi là hãy thừa thắng xông lên để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo đột phá, song cần luôn giữ đôi chân trên mặt đất và dành thời gian chăm sóc sức khỏe thể chất.

Khép lại bức tranh vũ trụ, Ma Kết nhận được lời nhắc nhở hãy duy trì nhịp độ kỷ luật, tự tin đề xuất các chiến lược mới và sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm cao hơn để đón nhận bước thăng tiến công danh rộng mở. Bảo Bình được thôi thúc giải phóng nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào, tích cực mở rộng mạng lưới giao tế và tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu để cùng xây dựng các kế hoạch kinh doanh tiềm năng. Cuối cùng, Song Ngư đón nhận tín hiệu về sự tĩnh lặng nội tâm, hãy biết cách lọc bỏ những tác động tiêu cực xung quanh, lắng nghe tiếng nói trực giác và đón nhận tuần mới với một trái tim tràn ngập niềm tin cùng sự thư thái trọn vẹn.

Nhìn chung, những thông điệp vũ trụ gửi tới 12 chòm sao tuần 30/11 - 6/12 chính là ngọn hải đăng soi sáng hành trình, giúp bạn làm chủ vận trình và gặt hái trọn vẹn bình an, thịnh vượng.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.