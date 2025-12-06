Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội tổ chức hội thảo chuyên đề với chủ đề “Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông”, nhằm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát và xử phạt bằng công nghệ.

Tại hội thảo, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thông báo thông tin quan trọng: Trung tâm điều khiển giao thông của thành phố đang trong giai đoạn nâng cấp thứ hai. Nếu tiến độ đảm bảo, từ ngày 10/12, hệ thống sẽ chính thức vận hành mạng lưới 1.837 camera giám sát cùng hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động điều chỉnh chu kỳ theo lưu lượng phương tiện thực tế.

Được biết, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn Thủ đô hiện do Công an TP. Hà Nội trực tiếp quản lý và vận hành. Đây được xem là một trong những hạ tầng trọng yếu, đóng vai trò quyết định trong công tác tổ chức, điều hành giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống đèn tín hiệu hiện nay đã được đầu tư từ nhiều năm trước, sử dụng công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp.

Trong bối cảnh giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ lớn, hệ số đi lại trung bình đạt 2,73 – 3,1 chuyến/người/ngày, trong khi hệ thống giao thông công cộng chưa tạo được đột phá, áp lực ùn tắc đang tăng mạnh tại nhiều khu vực trọng điểm.

Trước yêu cầu cấp bách đó, Hà Nội triển khai giải pháp trọng tâm là thu thập dữ liệu giao thông bằng hệ thống camera chuyên dụng, kết hợp phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) với độ chính xác lên tới 95%.

Camera AI ưu việt thế nào?

Hệ thống camera thế hệ mới được trang bị khả năng quay - quét toàn cảnh 360 độ, ghi hình ở khoảng cách 500-700m và hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Nhờ tích hợp AI, thiết bị có thể phân tích hình ảnh trực tiếp tại chỗ, giúp rút ngắn quá trình xử lý, giảm tải cho máy chủ trung tâm và nâng cao độ chính xác khi đối chiếu dữ liệu.

Dữ liệu từ camera AI sau đó được kết nối trực tiếp với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller), cho phép tự động điều chỉnh chu kỳ đèn xanh – đèn đỏ theo lưu lượng thực tế. Việc ứng dụng công nghệ mới giúp tối ưu hóa thời gian chờ tại nút giao, tăng hiệu quả thông hành và giảm đáng kể tình trạng ùn tắc.

Đáng chú ý, AI có thể nhận diện phương tiện dù bị che hoặc làm mờ biển số, đồng thời đo đếm lưu lượng giao thông để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho hệ thống điều khiển đèn tín hiệu. Việc này cho phép tối ưu hóa chu kỳ đèn tại các nút giao, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian chờ cho người tham gia giao thông.

Song song với đó, camera còn hỗ trợ phát hiện các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự đô thị, kiểm tra phương tiện nghi vấn, truy vết xe liên quan đến tai nạn hoặc vụ việc vi phạm pháp luật.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai. Hiện AI đã có thể nhận diện được hàng chục hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.