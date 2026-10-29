Ông Đỗ Hồng Xuân (72 tuổi, sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội từ năm 1970), cho biết việc di dời khiến ông lo lắng. Dù bên trong căn hộ còn sử dụng được nhưng nhiều vị trí ở hành lang đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Gia đình ông Xuân có 8 người sống trong căn hộ rộng khoảng 30 m². “Người dân ở đây chủ yếu là lao động tự do, buôn bán, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi mong Nhà nước có giá bồi thường hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống sau khi di dời”, ông Xuân chia sẻ.