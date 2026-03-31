Thông báo cập nhật mới nhất trên Facebook Tiệm vàng HanaGold cho biết, tất cả các loại tài sản trên hệ thống chính thức ngưng thực hiện giao dịch quy đổi từ thời điểm này.

HanaGold thông báo tạm ngưng trả thưởng đối với các chương trình: Cùng hợp tác và Trả thưởng hàng ngày. Đồng thời, HanaGold cho biết số dư và trạng thái tài sản của khách hàng đã được hệ thống ghi nhận và chốt vào lúc 17h00 ngày 30/03/2026.

Giá vàng và bạc vẫn sẽ được cập nhật liên tục theo tỷ giá thị trường trực tiếp trên ứng dụng HanaGold để đảm bảo tính minh bạch về giá trị tài sản hiện có của khách hàng.

Facebook có tick xanh của HanaGold

Động thái trên của HanaGold diễn ra sau khi Bộ Công an khởi tố và bắt bà Ngô Thị Thảo (Giám đốc HanaGold) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".

Trước đó, HanaGold cũng từng viết dòng trạng thái trấn an rằng: “HanaGold là một công ty cổ phần với nhiều cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư độc lập, nền tảng ứng dụng HanaGold; cá nhân bà Ngô Thị Thảo đang bị điều tra (HanaGold không bị điều tra) chỉ đóng vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. ﻿ ﻿ Tuy nhiên, do bà Ngô Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của HanaGold nên việc bị điều tra đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của HanaGold và ứng dụng”.

HanaGold thành lập vào tháng 10/2020 với 3 cổ đông sáng lập là ông Phạm Hữu Sơn (5%), Ngô Thị Thảo (85%) và ông Vương Lê Vĩnh Nhân (10%). Trong đó, ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch HĐQT HVA Group.

Mô hình kinh doanh của HanaGold tập trung vào việc mua bán vàng trực tuyến, tích hợp công nghệ Blockchain và NFC. Nhà đầu tư mua vàng thường qua ứng dụng (App) trên điện thoại hoặc website với số vốn chỉ từ 100.000 VNĐ. Khi số tiền tích lũy đủ giá trị từ 1 chỉ vàng 24K trở lên, nhà đầu tư có thể nhận vàng vật lý tại các showroom, hoặc mua/bán trực tuyến với giá cập nhật thời gian thực.

Ngoài bà Thảo, ﻿ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, và 4 đối tượng khác đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, chào bán tới nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Đáng chú ý, ông Vương Lê Vĩnh Nhân hiện đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA (mã: HVA).

Sau vụ việc, Đầu tư HVA vừa phát đi thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 trong bối cảnh doanh nghiệp và một số lãnh đạo liên quan đang bị nhắc tên trong vụ án tiền số quy mô lớn.

Theo kế hoạch trước đó, đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 31/3. Tuy nhiên, HVA cho biết do phát sinh “một số điều kiện khách quan” ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức, công ty buộc phải điều chỉnh lịch họp. Thời gian và địa điểm tổ chức mới sẽ được thông báo tới cổ đông trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều kiện tổ chức cần thiết.