Sáng ngày 27/5, trên Page EVNHANOI ra thông báo chính thức: "Không có bất cứ lịch cắt điện nào theo kế hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 27/5/2026. Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội về lịch cắt điện là không chính xác.

Trong cao điểm nắng nóng, EVNHANOI đã chủ động hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đã lập trước đó (trừ các trường hợp có nguy cơ gây sự cố), đồng thời triển khai đồng bộ các phương án vận hành: tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, để điều hòa trên 26°C, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn", theo EVN Hà Nội.

EVN Hà Nội khẳng định không cắt điện, hiện tượng mất điện gián đoạn là do nhu cầu sử dụng điện của người dân quá lớn - Ảnh: EVNHANOI

Trước đó, trong 3 ngày qua 24 - 26/5, khi thời tiết Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm thì một số khu vực tại Hà Nội lại gặp sự cố mất điện, khiến người dân khốn đốn.

Trả lời về vấn đề này trên VTC News, cán bộ EVN Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng điện của người dân quá lớn, tăng cao đột biến khiến một số nơi quá tải, gây mất điện gián đoạn tạm thời.

Nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, chính vì vậy vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

“EVNHANOI không cắt điện bất cứ khu vực nào. Tuy nhiên, qua 3 ngày nắng nóng cao điểm, một số nơi đã xảy ra hiện tượng quá tải cục bộ do người dân sử dụng nhiều thiết bị làm mát và gây mất điện gián đoạn trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, EVNHANOI đã cử cán bộ kỹ thuật đến xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Dự báo trong 3-5 ngày tới, thời tiết còn nắng nóng, một số nơi có thể tiếp tục xảy ra sự cố và mất điện tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải là cắt điện luân phiên mà chỉ là sự cố quá tải.

Chúng tôi đã cử cán bộ trực 24/24 để sẵn sàng đến các địa điểm xảy ra sự cố, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, khoa học để hạn chế thấp nhất hiện tượng quá tải, gây mất điện giữa cao điểm nắng nóng”, vị này nói.

Theo báo cáo của EVNHANOI, trong những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện. Theo ghi nhận, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 25/5 là 6.203 MW - cao nhất lịch sử - và tăng 3,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 25/5 cũng đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.