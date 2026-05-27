Ngày 27/5, một lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận, một cháu bé 6 tháng tuổi trên địa bàn xã không may tử vong khi đang ngủ.

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Thông tin ban đầu cho thấy, trưa 25/5, khi cháu bé đang nằm ngủ trong nhà, một mảng vữa trên trần nhà bất ngờ bong tróc đổ ập xuống, rơi trúng vào người cháu bé. Do vết thương nặng, cháu bé đã tử vong sau đó.

Được biết, cháu bé là con thứ hai trong gia đình vợ chồng trẻ. Ngôi nhà xảy ra sự việc mới được đưa vào sử dụng khoảng hai năm nay.

Mảng vữa trên trần nhà bị bong tróc.

Sau vụ việc, chính quyền xã Bích Hào đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau buồn.