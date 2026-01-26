KHẨN: 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường bị phạt nguội

Trong ngày 24/01/2026, thông qua công tác giám sát và tiếp nhận phản ánh tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Các trường hợp vi phạm đã được chuyển Công an các xã, phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, trong tổng số 186 trường hợp vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh tại hiện trường có 184 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và 02 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.
Qua thống kê cho thấy, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở mức cao như: phường Đống Đa với 23 trường hợp; Kim Liên và Hoàn Kiếm mỗi đơn vị 17 trường hợp; phường Cửa Nam 16 trường hợp; Hà Đông 11 trường hợp.
Việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, kết hợp tiếp nhận phản ánh vi phạm trực tiếp tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp.