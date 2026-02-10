Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/2/2026

Sau hai ngày rét đậm kèm mưa, ngày Tết ông Công ông Táo (10/2, tức 23 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch dần ra phía Đông, thời tiết miền Bắc ấm dần, nhiệt độ tăng, trời chuyển rét. Rét đậm còn xảy ra ở một số nơi thuộc khu vực núi cao. Mưa giảm, khu vực này xuất hiện mưa ở một vài nơi, trong đó Đông Bắc Bộ tái diễn mưa, mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và ngày 11/2.

Hà Nội ngày 10/2 cũng có mưa vài nơi, buổi đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc tăng nhiệt trong dịp Tết ông Công ông Táo. (Nguồn: NCHMF)

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, khoảng 11 - 12/2, không khí lạnh có thể được tăng cường yếu lệch đông, sau cường độ suy yếu. Từ khoảng 14 - 15/2 khả năng hình thành rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc.

Ngoài ra, ngày 10/2, từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vài nơi, từ 11/2 trời mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, trong đó, phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 10 và ngày 11/2, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào ban đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM phổ biến 21-24°C, cao nhất 30-33°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 9°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/2/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, phía Nam 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.