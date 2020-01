Thời tiết Tết Nguyên đán 2020: Không khí lạnh tràn về đúng 30 Tết, nhiều kiểu thời tiết có khả năng cùng xảy ra

Mới đây Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã có nhận định về thời tiết Tết Nguyên đán, từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý 2020, với nhiều khu vực trên cả nước. Theo đó, trong kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm nay có thể sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xuất hiện.

Thông tin trên VOV, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:

"Khả năng cao là đêm giao thừa sẽ xuất hiện mưa rào ở miền Bắc khi không khí lạnh tràn về và sau đó có thể sẽ có mưa nhỏ ngay. Đợt không khí lạnh về đúng vào dịp Tết khiến từ ngày mùng 1 cho đến mùng 4 Tết sẽ có mưa lạnh, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với Tết năm 2019".

Cụ thể, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ đón không khí lạnh từ ngày 30 âm lịch. Khối không khí lạnh này sẽ gây mưa và khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ xuống thấp. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ có thể xuống dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng 17-20 độ.

Riêng khu vực Tây Bắc, không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng ấm. Khu vực Trung Bộ, ngày có mưa, trời lạnh chủ yếu về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong những ngày Tết Nguyên đán khá đẹp, ít mưa, trời nắng.

Thời tiết cụ thể các vùng từ ngày 23/1 - 29/1 dương lịch (29/12 âm lịch - 05/01 âm lịch):

Tại khu vực Khu vực Hà Nội:



Ngày 23-24/01 (29-30 Tết): Trời nắng, từ chiều 24/01 (30 Tết) có lúc có mưa; nhiệt độ cao nhất 23-26oC; nhiệt độ thấp nhất 18-21oC.

Từ ngày 25-26/01(01-02 Tết): Có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21oC; nhiệt độ thấp nhất 13-16oC. Trời rét.

Từ ngày 27-29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất 19-22oC; nhiệt độ thấp nhất 14-17oC. Trời rét.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh:



Ngày 23-24/01 (29-30 Tết): Trời nắng, từ chiều 24/01 (30 Tết) có mưa; nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-26oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 27-30oC; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21oC.

Từ ngày 25-26/01 (01-02 Tết): Có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 23-26oC; nhiệt độ thấp nhất 13-16oC. Trời rét.

Từ ngày 27-29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất 19-22oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 24-27oC; nhiệt độ thấp nhất 14-17oC. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận:

Ngày 23-24/01 (29-30 Tết): Trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27-30oC; nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Từ ngày 25-26/01(01-02 Tết): Phía Bắc khu vực (Quảng Bình đến Huế) có mưa, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24oC,nhiệt độ thấp nhất 17-20oC; phía Nam khu vực (Đà Năng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27oC, nhiệt độ thấp nhất 20-23oC. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 27-29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng có lúc có mưa, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26oC, phía Nam 26-29oC; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21oC, phía Nam 21-24oC. Phía Bắc trời lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên:

Từ ngày 23-29/01 (29-05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ cao nhất 28-31oC; nhiệt độ thấp nhất 17-20oC. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ:

Từ ngày 23-29/01 (29-05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35oC; nhiệt độ thấp nhất 21-24oC.