Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 20-8 đến 3 giờ ngày 21-8 có nơi vượt ngưỡng 60 mm, cụ thể: trạm Tân Lập (Tuyên Quang) 116,6 mm, trạm Phủ Thông (Thái Nguyên) 61,2 mm, trạm Bình Thắng (TP HCM) 102,2 mm.

Ảnh tư liệu: ÁI MY

Theo dự báo, trong chiều và đêm nay (21-8), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông rải rác; một số nơi có khả năng mưa rất to với lượng phổ biến 20–40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to 15–30 mm, nơi có thể trên 80 mm.

Đáng lưu ý, mưa có khả năng đạt cường suất lớn trên 80 mm/3 giờ. Trong cơn dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, cũng như ngập úng tại vùng trũng, thấp.