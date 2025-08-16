Trong đêm qua và sáng sớm nay (16/8), miền Bắc, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/8 đến 3h ngày 16/8 có nơi trên 60mm như trạm Kiên Lao (Lào Cai) 68.4mm, trạm Đầm Hà (Quảng Ninh) 67.4mm, trạm Tân Dân 2 (Phú Thọ) 66.2mm, trạm Hoàng Mai (Nghệ An) 150.4mm, trạm Di Linh (Lâm Đồng) 79mm.

Dự báo từ ngày 16/8 đến đêm 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Sang ngày và đêm 18/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Hầu hết các khu vực trên cả nước hôm nay (16/8) đón mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều và đêm 16/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 80mm.

Vào ngày và đêm mai (17/8), khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trên biển hôm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với dải hội tụ nhiệt đới nên hầu hết các vùng biển trên cả nước thời tiết xấu với gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.